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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9025902690279028

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1042
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1042
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 19:13

Re: Альфа-Банк

  Hella написав:Подскажите, пожалуйста.

Так а на капче "Чей Крым?" вы шо отвелили?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 21:29

  Vorlon написав:Ratatui
А если карт нет, а с собой только смартфон? Клиенты той аптеки смартфоны в руки сотрудникам аптеки передают? Маразм какой-то :o


Не видел , не скажу.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 23:36

Re: Альфа-Банк

Hella, если использовали браузер Google Chrome и браузеры, которые используют этот движок, то попробуйте попытать своё счастье через Mozilla Firefox.

Или пробуйте через мобильное приложение. Только в чат не заходите, ибо на некоторых устройствах оно перестает работать :D
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MASolomko
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