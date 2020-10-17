Так а на капче "Чей Крым?" вы шо отвелили?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 жов, 2020 19:13
Re: Альфа-Банк
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 17 жов, 2020 21:29
Додано: Суб 17 жов, 2020 23:36
Re: Альфа-Банк
Hella, если использовали браузер Google Chrome и браузеры, которые используют этот движок, то попробуйте попытать своё счастье через Mozilla Firefox.
Или пробуйте через мобильное приложение. Только в чат не заходите, ибо на некоторых устройствах оно перестает работать
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