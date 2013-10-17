Так а на капче "Чей Крым?" вы шо отвелили?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 жов, 2020 19:13
Re: Альфа-Банк
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 17 жов, 2020 21:29
Додано: Суб 17 жов, 2020 23:36
Re: Альфа-Банк
Hella, если использовали браузер Google Chrome и браузеры, которые используют этот движок, то попробуйте попытать своё счастье через Mozilla Firefox.
Или пробуйте через мобильное приложение. Только в чат не заходите, ибо на некоторых устройствах оно перестает работать
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Нед 18 жов, 2020 09:59
MASolomko
Спасибо! Я подожду понедельника, мне нужно понять- платить еще раз или нет. На карте я оставила только на один перевод, если вдруг они все же получают только заявки, чтобы не платить дважды. Надеюсь, со сберегательного сейфа не снимут.
Додано: Нед 18 жов, 2020 10:17
А в самом мабе (не мобайле) в последних операциях пишет что-нибудь? И не понял разве можно перевести деньги на рашку по номеру карты? Мордорский номер принять не должно было по идее в принципе.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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