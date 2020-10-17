MASolomko Спасибо! Я подожду понедельника, мне нужно понять- платить еще раз или нет. На карте я оставила только на один перевод, если вдруг они все же получают только заявки, чтобы не платить дважды. Надеюсь, со сберегательного сейфа не снимут.
Hella написав:MASolomko Спасибо! Я подожду понедельника, мне нужно понять- платить еще раз или нет. На карте я оставила только на один перевод, если вдруг они все же получают только заявки, чтобы не платить дважды. Надеюсь, со сберегательного сейфа не снимут.
А в самом мабе (не мобайле) в последних операциях пишет что-нибудь? И не понял разве можно перевести деньги на рашку по номеру карты? Мордорский номер принять не должно было по идее в принципе.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
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Hella написав:Надеюсь, со сберегательного сейфа не снимут.
С ДохСейфа снимут не задумываясь, со СберВклада не снимут. В Выписке МАБа видны все заблокированные суммы, да и по остатку по картсчету можно сделать анализ. Вы отут переводили Переводы с карты на карту ?
Hella написав:Надеюсь, со сберегательного сейфа не снимут.
С ДохСейфа снимут не задумываясь, со СберВклада не снимут. В Выписке МАБа видны все заблокированные суммы, да и по остатку по картсчету можно сделать анализ. Вы отут переводили Переводы с карты на карту ?
Hella написав:MASolomko Спасибо! Я подожду понедельника, мне нужно понять- платить еще раз или нет. На карте я оставила только на один перевод, если вдруг они все же получают только заявки, чтобы не платить дважды. Надеюсь, со сберегательного сейфа не снимут.
А в самом мабе (не мобайле) в последних операциях пишет что-нибудь? И не понял разве можно перевести деньги на рашку по номеру карты? Мордорский номер принять не должно было по идее в принципе.
Там есть список стран, куда можно перевести. Россия входит. Не Крым, С-Петербург ). В Майальфа вроде нет, сейчас еще проверю. P.S. В выписке ничего нет, что меня очень радует - значит, я что-то не так сделала, но разберусь ).