Вроде нашли костыль. Нужно зайти в свой акк с другого устройства, на котором приложение работает. потом вроде и на своем пускает. поищите на ветке. кто то писал подробно. Или ждать, пока их бездари программисты починят. обещали вроде до 29 числа....
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 жов, 2020 17:02
Вроде нашли костыль. Нужно зайти в свой акк с другого устройства, на котором приложение работает. потом вроде и на своем пускает. поищите на ветке. кто то писал подробно. Или ждать, пока их бездари программисты починят. обещали вроде до 29 числа....
Додано: Нед 18 жов, 2020 17:25
а подруга на карту получала из заграницы? там же тоже могут быть ограничения? и карта точно Мастер-Виза, а не какой-нибудь МиР?
Додано: Нед 18 жов, 2020 17:25
Дякую, допомогло.
Додано: Нед 18 жов, 2020 17:30
есть идея ВИЗЫ (ну и Мастер догоняет, у нас просто Виза не очень распространена), в мире год, наверно, 3-5й, у нас хорошо если второй
эта идея выше всех идей, и никакие местные идеи ей не идея )))))))))
конечно, трансфервайсы пока конкурентны тарифами, но Виза это Виза
накладок, увы, много, так что тут что-то технически не сработало, проще всего когда со всех концов карта в USD
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