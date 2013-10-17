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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9026902790289029

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1042
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1042
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 17:02

  Sawradym написав:
  MASolomko написав:Или пробуйте через мобильное приложение. Только в чат не заходите, ибо на некоторых устройствах оно перестает работать :D


От я зайшов на свою голову. Може підкажете що тепер робити? Видалення і повторне встановлення не допомогли.


Вроде нашли костыль. Нужно зайти в свой акк с другого устройства, на котором приложение работает. потом вроде и на своем пускает. поищите на ветке. кто то писал подробно. Или ждать, пока их бездари программисты починят. обещали вроде до 29 числа.... :evil:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 17:25

  Hella написав:
  Flamingo написав:
  Hella написав:MASolomko
Спасибо! Я подожду понедельника, мне нужно понять- платить еще раз или нет. На карте я оставила только на один перевод, если вдруг они все же получают только заявки, чтобы не платить дважды. Надеюсь, со сберегательного сейфа не снимут.

А в самом мабе (не мобайле) в последних операциях пишет что-нибудь? И не понял разве можно перевести деньги на рашку по номеру карты? Мордорский номер принять не должно было по идее в принципе.


Там есть список стран, куда можно перевести. Россия входит. Не Крым, С-Петербург ).
В Майальфа вроде нет, сейчас еще проверю.
P.S. В выписке ничего нет, что меня очень радует - значит, я что-то не так сделала, но разберусь ).


а подруга на карту получала из заграницы? там же тоже могут быть ограничения? и карта точно Мастер-Виза, а не какой-нибудь МиР?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 17:25

  Kalgan написав:
  Sawradym написав:
  MASolomko написав:Или пробуйте через мобильное приложение. Только в чат не заходите, ибо на некоторых устройствах оно перестает работать :D


От я зайшов на свою голову. Може підкажете що тепер робити? Видалення і повторне встановлення не допомогли.


Вроде нашли костыль. Нужно зайти в свой акк с другого устройства, на котором приложение работает. потом вроде и на своем пускает. поищите на ветке. кто то писал подробно. Или ждать, пока их бездари программисты починят. обещали вроде до 29 числа.... :evil:

Дякую, допомогло.
Sawradym
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 17:30

  Flamingo написав:
  Hella написав:MASolomko
Мордорский номер принять не должно было по идее в принципе.


есть идея ВИЗЫ (ну и Мастер догоняет, у нас просто Виза не очень распространена), в мире год, наверно, 3-5й, у нас хорошо если второй
эта идея выше всех идей, и никакие местные идеи ей не идея )))))))))

конечно, трансфервайсы пока конкурентны тарифами, но Виза это Виза

накладок, увы, много, так что тут что-то технически не сработало, проще всего когда со всех концов карта в USD
cohan
 
Повідомлень: 355
З нами з: 27.09.19
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Подякували: 21 раз.
 
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