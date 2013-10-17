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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9026902790289029

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1042
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1042
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 17:02

  Sawradym написав:
  MASolomko написав:Или пробуйте через мобильное приложение. Только в чат не заходите, ибо на некоторых устройствах оно перестает работать :D


От я зайшов на свою голову. Може підкажете що тепер робити? Видалення і повторне встановлення не допомогли.


Вроде нашли костыль. Нужно зайти в свой акк с другого устройства, на котором приложение работает. потом вроде и на своем пускает. поищите на ветке. кто то писал подробно. Или ждать, пока их бездари программисты починят. обещали вроде до 29 числа.... :evil:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 17:25

  Hella написав:
  Flamingo написав:
  Hella написав:MASolomko
Спасибо! Я подожду понедельника, мне нужно понять- платить еще раз или нет. На карте я оставила только на один перевод, если вдруг они все же получают только заявки, чтобы не платить дважды. Надеюсь, со сберегательного сейфа не снимут.

А в самом мабе (не мобайле) в последних операциях пишет что-нибудь? И не понял разве можно перевести деньги на рашку по номеру карты? Мордорский номер принять не должно было по идее в принципе.


Там есть список стран, куда можно перевести. Россия входит. Не Крым, С-Петербург ).
В Майальфа вроде нет, сейчас еще проверю.
P.S. В выписке ничего нет, что меня очень радует - значит, я что-то не так сделала, но разберусь ).


а подруга на карту получала из заграницы? там же тоже могут быть ограничения? и карта точно Мастер-Виза, а не какой-нибудь МиР?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 17:25

  Kalgan написав:
  Sawradym написав:
  MASolomko написав:Или пробуйте через мобильное приложение. Только в чат не заходите, ибо на некоторых устройствах оно перестает работать :D


От я зайшов на свою голову. Може підкажете що тепер робити? Видалення і повторне встановлення не допомогли.


Вроде нашли костыль. Нужно зайти в свой акк с другого устройства, на котором приложение работает. потом вроде и на своем пускает. поищите на ветке. кто то писал подробно. Или ждать, пока их бездари программисты починят. обещали вроде до 29 числа.... :evil:

Дякую, допомогло.
Sawradym
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 17:30

  Flamingo написав:
  Hella написав:MASolomko
Мордорский номер принять не должно было по идее в принципе.


есть идея ВИЗЫ (ну и Мастер догоняет, у нас просто Виза не очень распространена), в мире год, наверно, 3-5й, у нас хорошо если второй
эта идея выше всех идей, и никакие местные идеи ей не идея )))))))))

конечно, трансфервайсы пока конкурентны тарифами, но Виза это Виза

накладок, увы, много, так что тут что-то технически не сработало, проще всего когда со всех концов карта в USD
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 19:56

Re: Альфа-Банк

@Alfa_bank, cмски не доходят на Лайф. Сначала вообще не приходят, потом сразу 10 штук прилетает одновременно.

Зображення

Если посмотреть когда отправлялись смски, то идут по полчаса.
Зображення

Поработайте над этим.
Востаннє редагувалось Mavr в Нед 18 жов, 2020 20:07, всього редагувалось 1 раз.
Mavr
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 20:04

  Kalgan написав:
  Sawradym написав:
  MASolomko написав:Или пробуйте через мобильное приложение. Только в чат не заходите, ибо на некоторых устройствах оно перестает работать :D


От я зайшов на свою голову. Може підкажете що тепер робити? Видалення і повторне встановлення не допомогли.


Вроде нашли костыль. Нужно зайти в свой акк с другого устройства, на котором приложение работает. потом вроде и на своем пускает. поищите на ветке. кто то писал подробно. Или ждать, пока их бездари программисты починят. обещали вроде до 29 числа.... :evil:

более старую версию 3.16.х никто не пробовал?
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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