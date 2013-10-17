Вроде нашли костыль. Нужно зайти в свой акк с другого устройства, на котором приложение работает. потом вроде и на своем пускает. поищите на ветке. кто то писал подробно. Или ждать, пока их бездари программисты починят. обещали вроде до 29 числа....
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Додано: Нед 18 жов, 2020 17:02
Вроде нашли костыль. Нужно зайти в свой акк с другого устройства, на котором приложение работает. потом вроде и на своем пускает. поищите на ветке. кто то писал подробно. Или ждать, пока их бездари программисты починят. обещали вроде до 29 числа....
Додано: Нед 18 жов, 2020 17:25
а подруга на карту получала из заграницы? там же тоже могут быть ограничения? и карта точно Мастер-Виза, а не какой-нибудь МиР?
Додано: Нед 18 жов, 2020 17:25
Дякую, допомогло.
Додано: Нед 18 жов, 2020 17:30
есть идея ВИЗЫ (ну и Мастер догоняет, у нас просто Виза не очень распространена), в мире год, наверно, 3-5й, у нас хорошо если второй
эта идея выше всех идей, и никакие местные идеи ей не идея )))))))))
конечно, трансфервайсы пока конкурентны тарифами, но Виза это Виза
накладок, увы, много, так что тут что-то технически не сработало, проще всего когда со всех концов карта в USD
Додано: Нед 18 жов, 2020 19:56
Re: Альфа-Банк
@Alfa_bank, cмски не доходят на Лайф. Сначала вообще не приходят, потом сразу 10 штук прилетает одновременно.
Если посмотреть когда отправлялись смски, то идут по полчаса.
Поработайте над этим.
Востаннє редагувалось Mavr в Нед 18 жов, 2020 20:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 18 жов, 2020 20:04
более старую версию 3.16.х никто не пробовал?
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Пон 19 жов, 2020 08:33
Добрый день. Успешных платежей не вижу. Используйте другой браузер, пожалуйста, или мобильное приложение.
Додано: Пон 19 жов, 2020 08:39
Добрый день. Задержка в получении смс может быть вызвана независящими от банка причинами. Дело может быть в устройстве, сети мобильного оператора, например. Напишите ваш ИНН и номер телефона, проверим, когда сообщения ушли от нас.
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