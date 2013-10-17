Hella написав:

Добрый день! Попыталась перевести деньги на карту подруге. Страничка переводов Альфы с карты на карту.Ввела все данные - номер ее карты, свою, сумму (номер телефона для смс-ки вставить не удалось, вставлялся по украинскому варианту +38).Появилось окно с кодом. Один раз набрала, оплатить, страничка обновилась, все то же, только код поменялся. Второй раз - другие цифры. Смс-ки мне о снятии не было. И вот я думаю - может, оплата будет производиться не в выходные дни, а сейчас я создала заявки? Тогда сколько переводов я сделала - один или два?Если ни одного, то почему? Если вдруг два, то что делать? Мне нужен только один перевод ).Подскажите, пожалуйста.