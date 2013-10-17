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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 жов, 2020 09:48
Кочевник написав: ANDRII_DNIPRO написав:
Доброго дня всем!
Подскажите, кнопка подачи заявки на увеличение кредитного лимита исчезла навсегда или куда-то переехала?
Как сейчас попробовать кредитный лимит поднять? Или только ждать раздачи слонов по инициативе банка?
Представник анонсувала, що зникла без повернення.
Насколько я помню, речи не было, что навсегда...
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Додано: Пон 19 жов, 2020 10:09
cohan Карта Сбербанка.
Наверное, действительно скачаю Мозиллу...
Ну хоть успешных платежей нет ).
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Додано: Пон 19 жов, 2020 10:09
Vorlon написав: Кочевник написав: ANDRII_DNIPRO написав:
Доброго дня всем!
Подскажите, кнопка подачи заявки на увеличение кредитного лимита исчезла навсегда или куда-то переехала?
Как сейчас попробовать кредитный лимит поднять? Или только ждать раздачи слонов по инициативе банка?
Представник анонсувала, що зникла без повернення.
Насколько я помню, речи не было, что навсегда...
Доброго дня. Про те, що кнопку не повернуть, не писала.
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Додано: Пон 19 жов, 2020 10:09
Alfa_Bank написав:
Добрый день. Успешных платежей не вижу. Используйте другой браузер, пожалуйста, или мобильное приложение.
Спасибо, постараюсь. Что нет успешных платежей - порадовали
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Додано: Пон 19 жов, 2020 11:06
Т.е. сейчас, без кнопки, подача заявки на увеличение кредитного лимита только через поход в отделение?
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Додано: Пон 19 жов, 2020 11:09
ANDRII_DNIPRO написав:
Т.е. сейчас, без кнопки, подача заявки на увеличение кредитного лимита только через поход в отделение?
Добрый день. Банк по своей инициативе лимит тоже поднимает.
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Додано: Пон 19 жов, 2020 11:23
Alfa_Bank написав:
Доброго дня. Про те, що кнопку не повернуть, не писала.
Але і повернення не обіцяли.
Підпис без реферальних посилань
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Додано: Пон 19 жов, 2020 11:36
ANDRII_DNIPRO написав:
Т.е. сейчас, без кнопки, подача заявки на увеличение кредитного лимита только через поход в отделение?
Звоните на горячку, просите поднять лимит и зарегистрировать обращение.
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