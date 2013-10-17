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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9027902890299030

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1042
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1042
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 09:48

  Кочевник написав:
  ANDRII_DNIPRO написав:Доброго дня всем!

Подскажите, кнопка подачи заявки на увеличение кредитного лимита исчезла навсегда или куда-то переехала?

Как сейчас попробовать кредитный лимит поднять? Или только ждать раздачи слонов по инициативе банка?

Представник анонсувала, що зникла без повернення.

Насколько я помню, речи не было, что навсегда...
Vorlon
 
Повідомлень: 9236
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 10:09

cohan Карта Сбербанка.
Наверное, действительно скачаю Мозиллу...
Ну хоть успешных платежей нет ).
Hella
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 10:09

  Vorlon написав:
  Кочевник написав:
  ANDRII_DNIPRO написав:Доброго дня всем!

Подскажите, кнопка подачи заявки на увеличение кредитного лимита исчезла навсегда или куда-то переехала?

Как сейчас попробовать кредитный лимит поднять? Или только ждать раздачи слонов по инициативе банка?

Представник анонсувала, що зникла без повернення.

Насколько я помню, речи не было, что навсегда...

Доброго дня. Про те, що кнопку не повернуть, не писала.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 10:09

  Alfa_Bank написав:Добрый день. Успешных платежей не вижу. Используйте другой браузер, пожалуйста, или мобильное приложение.


Спасибо, постараюсь. Что нет успешных платежей - порадовали :).
Hella
 
Повідомлень: 986
З нами з: 25.08.09
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 11:06

Re: Альфа-Банк

Т.е. сейчас, без кнопки, подача заявки на увеличение кредитного лимита только через поход в отделение?
ANDRII_DNIPRO
 
Повідомлень: 64
З нами з: 01.07.16
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 11:09

  ANDRII_DNIPRO написав:Т.е. сейчас, без кнопки, подача заявки на увеличение кредитного лимита только через поход в отделение?

Добрый день. Банк по своей инициативе лимит тоже поднимает.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 9516
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 11:23

  Alfa_Bank написав:Доброго дня. Про те, що кнопку не повернуть, не писала.

Але і повернення не обіцяли.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
Повідомлень: 1653
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 11:36

  ANDRII_DNIPRO написав:Т.е. сейчас, без кнопки, подача заявки на увеличение кредитного лимита только через поход в отделение?

Звоните на горячку, просите поднять лимит и зарегистрировать обращение.
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ukrprom2014
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