Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 жов, 2020 09:48
Кочевник написав: ANDRII_DNIPRO написав:
Доброго дня всем!
Подскажите, кнопка подачи заявки на увеличение кредитного лимита исчезла навсегда или куда-то переехала?
Как сейчас попробовать кредитный лимит поднять? Или только ждать раздачи слонов по инициативе банка?
Представник анонсувала, що зникла без повернення.
Насколько я помню, речи не было, что навсегда...
Vorlon
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Додано: Пон 19 жов, 2020 10:09
cohan Карта Сбербанка. Наверное, действительно скачаю Мозиллу... Ну хоть успешных платежей нет ).
Hella
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Додано: Пон 19 жов, 2020 10:09
Vorlon написав: Кочевник написав: ANDRII_DNIPRO написав:
Доброго дня всем!
Подскажите, кнопка подачи заявки на увеличение кредитного лимита исчезла навсегда или куда-то переехала?
Как сейчас попробовать кредитный лимит поднять? Или только ждать раздачи слонов по инициативе банка?
Представник анонсувала, що зникла без повернення.
Насколько я помню, речи не было, что навсегда...
Доброго дня. Про те, що кнопку не повернуть, не писала.
Alfa_Bank
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Додано: Пон 19 жов, 2020 10:09
Alfa_Bank написав:
Добрый день. Успешных платежей не вижу. Используйте другой браузер, пожалуйста, или мобильное приложение.
Спасибо, постараюсь. Что нет успешных платежей - порадовали
.
Hella
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Додано: Пон 19 жов, 2020 11:06
Т.е. сейчас, без кнопки, подача заявки на увеличение кредитного лимита только через поход в отделение?
ANDRII_DNIPRO
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Додано: Пон 19 жов, 2020 11:09
ANDRII_DNIPRO написав:
Т.е. сейчас, без кнопки, подача заявки на увеличение кредитного лимита только через поход в отделение?
Добрый день. Банк по своей инициативе лимит тоже поднимает.
Alfa_Bank
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Додано: Пон 19 жов, 2020 11:23
Alfa_Bank написав:
Доброго дня. Про те, що кнопку не повернуть, не писала.
Але і повернення не обіцяли.
Підпис без реферальних посилань
Кочевник
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Додано: Пон 19 жов, 2020 11:36
ANDRII_DNIPRO написав:
Т.е. сейчас, без кнопки, подача заявки на увеличение кредитного лимита только через поход в отделение?
Звоните на горячку, просите поднять лимит и зарегистрировать обращение.
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ukrprom2014
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Додано: Пон 19 жов, 2020 13:05
Навіщо покидати теплу оселю, якщо за вікном дощ і холодно, а у вас – річний безкоштовний доступ до серіалів та фільмів на sweet.tv?
Спеціально для держателів преміальних карток Visa — доступ до максимального тарифного плану від sweet.tv:
• до 225 телеканалів, серед яких Discovery, National Geographic та Animal Planet
• бібліотеки найрейтинговіших фільмів від Disney, Paramount, Sony, Warner Bros., Universal
• серіалів Amediateka від HBO, Showtime, BBC
Як скористатись пропозицією?
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https://sweet.tv/promo_visa_premium
.
2. Оберіть тариф Visa Premium та підключіть його.
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4. Насолоджуйтесь переглядом разом з Visa!
Нехай осінь та зима запам’ятаються вам кінопереглядами в колі найближчих людей!
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Пропозиція діє з 15.10.2020 до 31.03.2020 для держателів карток Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite. Під "безкоштовний доступ" мається на увазі придбання послуги за 1 грн/міс. за тарифом Visa Premium.
Vorlon
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Додано: Пон 19 жов, 2020 13:23
Vorlon написав:
Спеціально для держателів преміальних карток Visa...
это реклама касается всех виз или только алкиных?
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда -
http://lx4.me/c/FNcn1dZq 55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -
https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Flamingo
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Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
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2631697
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Пон 19 жов, 2020 12:33 omb
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