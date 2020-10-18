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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9028902990309031

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1042
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1042
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 13:31

Flamingo
Всех. Но разместил сначала здесь, так как у Альфы наиболее выгодные премиальные карты данной МПС :)
Vorlon
 
Повідомлень: 9240
З нами з: 14.06.13
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 13:47

  Vorlon написав:Flamingo
Всех. Но разместил сначала здесь, так как у Альфы наиболее выгодные премиальные карты данной МПС :)

Ну я бы вначале разместил в теме симы - чтоб хотя бы какую-то пользу принесли. Конечно не тем у кого приватка на "заморозке" лежит, а пользователям депозиток и зарплаток. Ну то такое. Спасибо по любэ
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлень: 5001
З нами з: 20.03.15
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  #<1 ... 9028902990309031
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