Flamingo
Всех. Но разместил сначала здесь, так как у Альфы наиболее выгодные премиальные карты данной МПС
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 жов, 2020 13:31
Flamingo
Всех. Но разместил сначала здесь, так как у Альфы наиболее выгодные премиальные карты данной МПС
Додано: Пон 19 жов, 2020 13:47
Ну я бы вначале разместил в теме симы - чтоб хотя бы какую-то пользу принесли. Конечно не тем у кого приватка на "заморозке" лежит, а пользователям депозиток и зарплаток. Ну то такое. Спасибо по любэ
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