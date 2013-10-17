Додано: Пон 19 жов, 2020 16:38

Сегодня Алюсик поднял лимиты моим родителям до 50к. Поспрашивал у знакомых, многим подняли. Я с женой в пролёте.

П.С. Интересная закономерность. Подняли только тем у кого кредитки были выведены в ноль. Тем у кого кредитки были в минусе ничего не долили.

Кто не пьёт, тот не рискует.