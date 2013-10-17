Flamingo
Всех. Но разместил сначала здесь, так как у Альфы наиболее выгодные премиальные карты данной МПС
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 жов, 2020 13:31
Flamingo
Всех. Но разместил сначала здесь, так как у Альфы наиболее выгодные премиальные карты данной МПС
Додано: Пон 19 жов, 2020 13:47
Ну я бы вначале разместил в теме симы - чтоб хотя бы какую-то пользу принесли. Конечно не тем у кого приватка на "заморозке" лежит, а пользователям депозиток и зарплаток. Ну то такое. Спасибо по любэ
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Пон 19 жов, 2020 13:51
Flamingo
Кинул в тему Баек ещё... Укрэксим - не моя тема (и не особо в курсе их ассортимента карт), уж простите
Додано: Пон 19 жов, 2020 16:38
Re: Альфа-Банк
Сегодня Алюсик поднял лимиты моим родителям до 50к. Поспрашивал у знакомых, многим подняли. Я с женой в пролёте.
П.С. Интересная закономерность. Подняли только тем у кого кредитки были выведены в ноль. Тем у кого кредитки были в минусе ничего не долили.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 19 жов, 2020 16:52
Уважаемая представитель! Поясните, пожалуйста, по оплате за ежемесячное обслуживание пакета Блэк.
Если с 15.10.20 размещен депозит, позволяющий не платить за обслуживание пакета, плата то за ежемесячное обслуживание пакета не будет сниматься с октября или с ноября?
Додано: Пон 19 жов, 2020 16:55
rollo
Там среднемесячные остатки за предыдущий месяц - врот и посчитайте с калькулятором
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