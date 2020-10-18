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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9029903090319032>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1042
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1042
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 13:31

Flamingo
Всех. Но разместил сначала здесь, так как у Альфы наиболее выгодные премиальные карты данной МПС :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 13:47

  Vorlon написав:Flamingo
Всех. Но разместил сначала здесь, так как у Альфы наиболее выгодные премиальные карты данной МПС :)

Ну я бы вначале разместил в теме симы - чтоб хотя бы какую-то пользу принесли. Конечно не тем у кого приватка на "заморозке" лежит, а пользователям депозиток и зарплаток. Ну то такое. Спасибо по любэ
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 13:51

Flamingo
Кинул в тему Баек ещё... Укрэксим - не моя тема (и не особо в курсе их ассортимента карт), уж простите :wink:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 16:38

Re: Альфа-Банк

Сегодня Алюсик поднял лимиты моим родителям до 50к. Поспрашивал у знакомых, многим подняли. Я с женой в пролёте.
П.С. Интересная закономерность. Подняли только тем у кого кредитки были выведены в ноль. Тем у кого кредитки были в минусе ничего не долили.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 16:52

Уважаемая представитель! Поясните, пожалуйста, по оплате за ежемесячное обслуживание пакета Блэк.
Если с 15.10.20 размещен депозит, позволяющий не платить за обслуживание пакета, плата то за ежемесячное обслуживание пакета не будет сниматься с октября или с ноября?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 16:55

rollo
Там учитываются среднемесячные остатки за предыдущий месяц - вот и посчитайте с калькулятором :wink:

Если сумма остатков, к примеру, в 2 раза больше необходимой, то хватит и полмесяца их нахождения на счетах.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 17:01

  rollo написав:Уважаемая представитель! Поясните, пожалуйста, по оплате за ежемесячное обслуживание пакета Блэк.
Если с 15.10.20 размещен депозит, позволяющий не платить за обслуживание пакета, плата то за ежемесячное обслуживание пакета не будет сниматься с октября или с ноября?

Добрый день. При анализе выполнения условий, учитывается среднедневной остаток средств в банке за календарный месяц. Поэтому ответить на ваш вопрос не могу, все зависит от суммы вклада.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 17:19

  Alfa_Bank написав:
  rollo написав:Уважаемая представитель! Поясните, пожалуйста, по оплате за ежемесячное обслуживание пакета Блэк.
Если с 15.10.20 размещен депозит, позволяющий не платить за обслуживание пакета, плата то за ежемесячное обслуживание пакета не будет сниматься с октября или с ноября?

Добрый день. При анализе выполнения условий, учитывается среднедневной остаток средств в банке за календарный месяц. Поэтому ответить на ваш вопрос не могу, все зависит от суммы вклада.

Когда в приложении можно будет этот среднедневной остаток средств? Вклад хороший.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 17:25

  rollo написав:Когда в приложении можно будет этот среднедневной остаток средств?

Давно там есть - раздел "Тарифы и условия" по пакетной карте.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 17:31

  Vorlon написав:
  rollo написав:Когда в приложении можно будет этот среднедневной остаток средств?

Давно там есть - раздел "Тарифы и условия" по пакетной карте.

Я не спрашивал ГДЕ раздел "Тарифы и условия". Я спрашивал КОГДА.
rollo
 
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