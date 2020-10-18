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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 жов, 2020 13:31
Flamingo
Всех. Но разместил сначала здесь, так как у Альфы наиболее выгодные премиальные карты данной МПС
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Vorlon
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Додано: Пон 19 жов, 2020 13:47
Vorlon написав:Flamingo
Всех. Но разместил сначала здесь, так как у Альфы наиболее выгодные премиальные карты данной МПС
Ну я бы вначале разместил в теме симы - чтоб хотя бы какую-то пользу принесли. Конечно не тем у кого приватка на "заморозке" лежит, а пользователям депозиток и зарплаток. Ну то такое. Спасибо по любэ
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Додано: Пон 19 жов, 2020 13:51
Flamingo
Кинул в тему Баек ещё... Укрэксим - не моя тема (и не особо в курсе их ассортимента карт), уж простите
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Додано: Пон 19 жов, 2020 16:38
Сегодня Алюсик поднял лимиты моим родителям до 50к. Поспрашивал у знакомых, многим подняли. Я с женой в пролёте.
П.С. Интересная закономерность. Подняли только тем у кого кредитки были выведены в ноль. Тем у кого кредитки были в минусе ничего не долили.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Пон 19 жов, 2020 16:52
Уважаемая представитель! Поясните, пожалуйста, по оплате за ежемесячное обслуживание пакета Блэк.
Если с 15.10.20 размещен депозит, позволяющий не платить за обслуживание пакета, плата то за ежемесячное обслуживание пакета не будет сниматься с октября или с ноября?
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Додано: Пон 19 жов, 2020 16:55
rollo
Там учитываются среднемесячные остатки за предыдущий месяц - вот и посчитайте с калькулятором
Если сумма остатков, к примеру, в 2 раза больше необходимой, то хватит и полмесяца их нахождения на счетах.
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Vorlon
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Додано: Пон 19 жов, 2020 17:01
rollo написав:
Уважаемая представитель! Поясните, пожалуйста, по оплате за ежемесячное обслуживание пакета Блэк.
Если с 15.10.20 размещен депозит, позволяющий не платить за обслуживание пакета, плата то за ежемесячное обслуживание пакета не будет сниматься с октября или с ноября?
Добрый день. При анализе выполнения условий, учитывается среднедневной остаток средств в банке за календарный месяц. Поэтому ответить на ваш вопрос не могу, все зависит от суммы вклада.
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Додано: Пон 19 жов, 2020 17:19
Alfa_Bank написав: rollo написав:
Уважаемая представитель! Поясните, пожалуйста, по оплате за ежемесячное обслуживание пакета Блэк.
Если с 15.10.20 размещен депозит, позволяющий не платить за обслуживание пакета, плата то за ежемесячное обслуживание пакета не будет сниматься с октября или с ноября?
Добрый день. При анализе выполнения условий, учитывается среднедневной остаток средств в банке за календарный месяц. Поэтому ответить на ваш вопрос не могу, все зависит от суммы вклада.
Когда в приложении можно будет этот среднедневной остаток средств? Вклад хороший.
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rollo
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Додано: Пон 19 жов, 2020 17:25
rollo написав:
Когда в приложении можно будет этот среднедневной остаток средств?
Давно там есть - раздел "Тарифы и условия" по пакетной карте.
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Vorlon
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Додано: Пон 19 жов, 2020 17:31
Vorlon написав: rollo написав:
Когда в приложении можно будет этот среднедневной остаток средств?
Давно там есть - раздел "Тарифы и условия" по пакетной карте.
Я не спрашивал ГДЕ раздел "Тарифы и условия". Я спрашивал КОГДА.
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rollo
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AAS
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