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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9029903090319032

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1042
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1042
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 17:41

  rollo написав:
  Vorlon написав:
  rollo написав:Когда в приложении можно будет этот среднедневной остаток средств?

Давно там есть - раздел "Тарифы и условия" по пакетной карте.

Я не спрашивал ГДЕ раздел "Тарифы и условия". Я спрашивал КОГДА.

Уже. Я ни разу за последние 3 года не заморачивался операциями поскольку моих депо хватает для моего пакета. И сейчас у меня показывает достаточность в этом разделе именно по сумме остатков. Среднедневные остатки считаются каждый день. По факту прошествия дня. Наперед вам никто рассчитывать не будет. Берите кулькулятор и считайте. Ну или в конце месяца гляньте что там нарисует и прикиньте выходите вы на бесплатность или нет
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлень: 5004
З нами з: 20.03.15
Подякував: 89 раз.
Подякували: 1144 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 17:48

  Flamingo написав:
  rollo написав:
  Vorlon написав:Давно там есть - раздел "Тарифы и условия" по пакетной карте.

Я не спрашивал ГДЕ раздел "Тарифы и условия". Я спрашивал КОГДА.

Уже. Я ни разу за последние 3 года не заморачивался операциями поскольку моих депо хватает для моего пакета. И сейчас у меня показывает достаточность в этом разделе именно по сумме остатков. Среднедневные остатки считаются каждый день. По факту прошествия дня. Наперед вам никто рассчитывать не будет. Берите кулькулятор и считайте. Ну или в конце месяца гляньте что там нарисует и прикиньте выходите вы на бесплатность или нет

Так там більше Фонду щоденно слід мати. Ні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34788
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1745 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 17:53

  Квесторе_поверніться написав:Так там більше Фонду щоденно слід мати. Ні?
Для разного пакета свой лимит. К примеру для моей Ультры не надо держать фонд. Для белой и комфорта тоже не надо. По остальным пакетам смотрите тарифы
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5004
З нами з: 20.03.15
Подякував: 89 раз.
Подякували: 1144 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 18:00

  Квесторе_поверніться написав:Так там більше Фонду щоденно слід мати. Ні?

Так. 250. Блэк.
Востаннє редагувалось rollo в Пон 19 жов, 2020 18:02, всього редагувалось 1 раз.
rollo
 
Повідомлень: 1010
З нами з: 20.10.19
Подякував: 33 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 18:02

  Flamingo написав:Уже. Я ни разу за последние 3 года не заморачивался операциями поскольку моих депо хватает для моего пакета. И сейчас у меня показывает достаточность в этом разделе именно по сумме остатков. Среднедневные остатки считаются каждый день. По факту прошествия дня. Наперед вам никто рассчитывать не будет. Берите кулькулятор и считайте. Ну или в конце месяца гляньте что там нарисует и прикиньте выходите вы на бесплатность или нет

А зачем раздел "Тарифы и условия"?
rollo
 
Повідомлень: 1010
З нами з: 20.10.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 97 раз.
 
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