rollo написав:Когда в приложении можно будет этот среднедневной остаток средств?
Давно там есть - раздел "Тарифы и условия" по пакетной карте.
Я не спрашивал ГДЕ раздел "Тарифы и условия". Я спрашивал КОГДА.
Уже. Я ни разу за последние 3 года не заморачивался операциями поскольку моих депо хватает для моего пакета. И сейчас у меня показывает достаточность в этом разделе именно по сумме остатков. Среднедневные остатки считаются каждый день. По факту прошествия дня. Наперед вам никто рассчитывать не будет. Берите кулькулятор и считайте. Ну или в конце месяца гляньте что там нарисует и прикиньте выходите вы на бесплатность или нет
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Vorlon написав:Давно там есть - раздел "Тарифы и условия" по пакетной карте.
Я не спрашивал ГДЕ раздел "Тарифы и условия". Я спрашивал КОГДА.
Уже. Я ни разу за последние 3 года не заморачивался операциями поскольку моих депо хватает для моего пакета. И сейчас у меня показывает достаточность в этом разделе именно по сумме остатков. Среднедневные остатки считаются каждый день. По факту прошествия дня. Наперед вам никто рассчитывать не будет. Берите кулькулятор и считайте. Ну или в конце месяца гляньте что там нарисует и прикиньте выходите вы на бесплатность или нет
Так там більше Фонду щоденно слід мати. Ні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Flamingo написав:Уже. Я ни разу за последние 3 года не заморачивался операциями поскольку моих депо хватает для моего пакета. И сейчас у меня показывает достаточность в этом разделе именно по сумме остатков. Среднедневные остатки считаются каждый день. По факту прошествия дня. Наперед вам никто рассчитывать не будет. Берите кулькулятор и считайте. Ну или в конце месяца гляньте что там нарисует и прикиньте выходите вы на бесплатность или нет