rollo написав:Когда в приложении можно будет этот среднедневной остаток средств?
Давно там есть - раздел "Тарифы и условия" по пакетной карте.
Я не спрашивал ГДЕ раздел "Тарифы и условия". Я спрашивал КОГДА.
Уже. Я ни разу за последние 3 года не заморачивался операциями поскольку моих депо хватает для моего пакета. И сейчас у меня показывает достаточность в этом разделе именно по сумме остатков. Среднедневные остатки считаются каждый день. По факту прошествия дня. Наперед вам никто рассчитывать не будет. Берите кулькулятор и считайте. Ну или в конце месяца гляньте что там нарисует и прикиньте выходите вы на бесплатность или нет
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Vorlon написав:Давно там есть - раздел "Тарифы и условия" по пакетной карте.
Я не спрашивал ГДЕ раздел "Тарифы и условия". Я спрашивал КОГДА.
Уже. Я ни разу за последние 3 года не заморачивался операциями поскольку моих депо хватает для моего пакета. И сейчас у меня показывает достаточность в этом разделе именно по сумме остатков. Среднедневные остатки считаются каждый день. По факту прошествия дня. Наперед вам никто рассчитывать не будет. Берите кулькулятор и считайте. Ну или в конце месяца гляньте что там нарисует и прикиньте выходите вы на бесплатность или нет
Так там більше Фонду щоденно слід мати. Ні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Flamingo написав:Уже. Я ни разу за последние 3 года не заморачивался операциями поскольку моих депо хватает для моего пакета. И сейчас у меня показывает достаточность в этом разделе именно по сумме остатков. Среднедневные остатки считаются каждый день. По факту прошествия дня. Наперед вам никто рассчитывать не будет. Берите кулькулятор и считайте. Ну или в конце месяца гляньте что там нарисует и прикиньте выходите вы на бесплатность или нет
Flamingo написав:Уже. Я ни разу за последние 3 года не заморачивался операциями поскольку моих депо хватает для моего пакета. И сейчас у меня показывает достаточность в этом разделе именно по сумме остатков. Среднедневные остатки считаются каждый день. По факту прошествия дня. Наперед вам никто рассчитывать не будет. Берите кулькулятор и считайте. Ну или в конце месяца гляньте что там нарисует и прикиньте выходите вы на бесплатность или нет
А зачем раздел "Тарифы и условия"?
Тарифы и условия посчитают и дадут вам точные значения 31 октября. По этой статье у них нет другой базы расчета как именно остатки по вашим счетам. То есть на сегодня они показывают вам то что вы заслужили в период с 1 по 19 октября. Точно так же вам показыват количество покупок с начала месяца по сегодня и сумму покупок. Система не знает сколько вы еще сделаете покупок, на какие суммы или какое движение будет по вашим счетам. Вам дается текущая информация для принятия решения - увеличить ли количество покупок или совершить одну крупную покупку или завести денег чтобы среднедневные остатки на всех счетах превысили нужное значение. Именно для этого раздел и существует. Все остальное в ваших руках
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Chicheva написав:Подскажите орехи сгорают при перевыпуске карты по сроку или успешно переезжают на новую карту?
Орехи существуют не к одной конкретной карте, а к вашей учетной записи. Поэтому перевыпуск любой из карт никак не влияет на их сохранность. Разве только вы не закроете все карты принимающие участие в программе кэшью
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Flamingo написав:Орехи существуют не к одной конкретной карте, а к вашей учетной записи. Поэтому перевыпуск любой из карт никак не влияет на их сохранность. Разве только вы не закроете все карты принимающие участие в программе кэшью
Из личного опыта могу сказать что даже закрытие всех карт не закрывает учётную запись. У меня было примерно полгода, когда я закрыл старую, но не открыл новую карту и весь кэш-бек сохранился включая мой уровень в программе)
Хотя, конечно, у них могло что-то измениться с тех пор.