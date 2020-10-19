Додано: Пон 19 жов, 2020 19:22

rollo написав: Flamingo написав: Уже. Я ни разу за последние 3 года не заморачивался операциями поскольку моих депо хватает для моего пакета. И сейчас у меня показывает достаточность в этом разделе именно по сумме остатков. Среднедневные остатки считаются каждый день. По факту прошествия дня. Наперед вам никто рассчитывать не будет. Берите кулькулятор и считайте. Ну или в конце месяца гляньте что там нарисует и прикиньте выходите вы на бесплатность или нет Уже. Я ни разу за последние 3 года не заморачивался операциями поскольку моих депо хватает для моего пакета. И сейчас у меня показывает достаточность в этом разделе именно по сумме остатков. Среднедневные остатки считаются каждый день. По факту прошествия дня. Наперед вам никто рассчитывать не будет. Берите кулькулятор и считайте. Ну или в конце месяца гляньте что там нарисует и прикиньте выходите вы на бесплатность или нет

А зачем раздел "Тарифы и условия"? А зачем раздел "Тарифы и условия"?

Тарифы и условия посчитают и дадут вам точные значения 31 октября. По этой статье у них нет другой базы расчета как именно остатки по вашим счетам. То есть на сегодня они показывают вам то что вы заслужили в период с 1 по 19 октября. Точно так же вам показыват количество покупок с начала месяца по сегодня и сумму покупок. Система не знает сколько вы еще сделаете покупок, на какие суммы или какое движение будет по вашим счетам. Вам дается текущая информация для принятия решения - увеличить ли количество покупок или совершить одну крупную покупку или завести денег чтобы среднедневные остатки на всех счетах превысили нужное значение. Именно для этого раздел и существует. Все остальное в ваших руках