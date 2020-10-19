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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9029903090319032

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1042
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1042
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 17:41

  rollo написав:
  Vorlon написав:
  rollo написав:Когда в приложении можно будет этот среднедневной остаток средств?

Давно там есть - раздел "Тарифы и условия" по пакетной карте.

Я не спрашивал ГДЕ раздел "Тарифы и условия". Я спрашивал КОГДА.

Уже. Я ни разу за последние 3 года не заморачивался операциями поскольку моих депо хватает для моего пакета. И сейчас у меня показывает достаточность в этом разделе именно по сумме остатков. Среднедневные остатки считаются каждый день. По факту прошествия дня. Наперед вам никто рассчитывать не будет. Берите кулькулятор и считайте. Ну или в конце месяца гляньте что там нарисует и прикиньте выходите вы на бесплатность или нет
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Подякували: 1144 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 17:48

  Flamingo написав:
  rollo написав:
  Vorlon написав:Давно там есть - раздел "Тарифы и условия" по пакетной карте.

Я не спрашивал ГДЕ раздел "Тарифы и условия". Я спрашивал КОГДА.

Уже. Я ни разу за последние 3 года не заморачивался операциями поскольку моих депо хватает для моего пакета. И сейчас у меня показывает достаточность в этом разделе именно по сумме остатков. Среднедневные остатки считаются каждый день. По факту прошествия дня. Наперед вам никто рассчитывать не будет. Берите кулькулятор и считайте. Ну или в конце месяца гляньте что там нарисует и прикиньте выходите вы на бесплатность или нет

Так там більше Фонду щоденно слід мати. Ні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 17:53

  Квесторе_поверніться написав:Так там більше Фонду щоденно слід мати. Ні?
Для разного пакета свой лимит. К примеру для моей Ультры не надо держать фонд. Для белой и комфорта тоже не надо. По остальным пакетам смотрите тарифы
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 18:00

  Квесторе_поверніться написав:Так там більше Фонду щоденно слід мати. Ні?

Так. 250. Блэк.
Востаннє редагувалось rollo в Пон 19 жов, 2020 18:02, всього редагувалось 1 раз.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 18:02

  Flamingo написав:Уже. Я ни разу за последние 3 года не заморачивался операциями поскольку моих депо хватает для моего пакета. И сейчас у меня показывает достаточность в этом разделе именно по сумме остатков. Среднедневные остатки считаются каждый день. По факту прошествия дня. Наперед вам никто рассчитывать не будет. Берите кулькулятор и считайте. Ну или в конце месяца гляньте что там нарисует и прикиньте выходите вы на бесплатность или нет

А зачем раздел "Тарифы и условия"?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 18:55

Re: Альфа-Банк

Подскажите орехи сгорают при перевыпуске карты по сроку или успешно переезжают на новую карту?
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 19:22

  rollo написав:
  Flamingo написав:Уже. Я ни разу за последние 3 года не заморачивался операциями поскольку моих депо хватает для моего пакета. И сейчас у меня показывает достаточность в этом разделе именно по сумме остатков. Среднедневные остатки считаются каждый день. По факту прошествия дня. Наперед вам никто рассчитывать не будет. Берите кулькулятор и считайте. Ну или в конце месяца гляньте что там нарисует и прикиньте выходите вы на бесплатность или нет

А зачем раздел "Тарифы и условия"?

Тарифы и условия посчитают и дадут вам точные значения 31 октября. По этой статье у них нет другой базы расчета как именно остатки по вашим счетам. То есть на сегодня они показывают вам то что вы заслужили в период с 1 по 19 октября. Точно так же вам показыват количество покупок с начала месяца по сегодня и сумму покупок. Система не знает сколько вы еще сделаете покупок, на какие суммы или какое движение будет по вашим счетам. Вам дается текущая информация для принятия решения - увеличить ли количество покупок или совершить одну крупную покупку или завести денег чтобы среднедневные остатки на всех счетах превысили нужное значение. Именно для этого раздел и существует. Все остальное в ваших руках
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 19:25

  Chicheva написав:Подскажите орехи сгорают при перевыпуске карты по сроку или успешно переезжают на новую карту?

Орехи существуют не к одной конкретной карте, а к вашей учетной записи. Поэтому перевыпуск любой из карт никак не влияет на их сохранность. Разве только вы не закроете все карты принимающие участие в программе кэшью
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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З нами з: 20.03.15
Подякував: 89 раз.
Подякували: 1144 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 19:35

  Flamingo написав:Орехи существуют не к одной конкретной карте, а к вашей учетной записи. Поэтому перевыпуск любой из карт никак не влияет на их сохранность. Разве только вы не закроете все карты принимающие участие в программе кэшью

Из личного опыта могу сказать что даже закрытие всех карт не закрывает учётную запись. У меня было примерно полгода, когда я закрыл старую, но не открыл новую карту и весь кэш-бек сохранился включая мой уровень в программе)

Хотя, конечно, у них могло что-то измениться с тех пор.
Adast
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 20:32

Re: Альфа-Банк

  Adast написав:Из личного опыта могу сказать что даже закрытие всех карт не закрывает учётную запись. У меня было примерно полгода, когда я закрыл старую, но не открыл новую карту и весь кэш-бек сохранился включая мой уровень в программе)

Хотя, конечно, у них могло что-то измениться с тех пор.


Достатньо 1 місяця щоб лишитись без горіхів.
8.1. Банк залишає за собою право анулювати Бонуси, якщо в Учасника Програми:

8.1.1. закриті всі Картки, що приймають участь у Програмі винагород і з дати їх закриття пройшло більше 30 (тридцяти) днів, та/ або
8.1.2. наявна прострочена заборгованість понад 60 (шістдесят) днів на суму більшу 30 (тридцяти) гривень, якщо така заборгованість не була погашена протягом 7-ми календарних днів з моменту її виникнення, та/ або
8.1.3. відсутні операції в мобільному додатку «Альфа-Мобайл» (Сервісні операції не враховуються) впродовж останніх 365 днів з моменту підключення до Програми та у відповідності до п.8.4., та/ або
8.1.4. відсутні покупки (у т.ч. при здійсненні токенізованих операцій) по всім Карткам Учасника впродовж останніх 183 днів у відповідності до п.8.4.
8.1.5. Анулюванню підлягає 100% бонусного балансу станом на дату анулювання.
8.2. Крім вищезазначеного, Банк залишає за собою право анулювати бонуси в рамках Програми у наступних випадках: https://cashuclub.com.ua/regulations
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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