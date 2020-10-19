Мне подняли по максимуму с 18 до 47, ЭКО, которой пользуюсь значительно чаще, не трогали.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 жов, 2020 23:10
Мне подняли по максимуму с 18 до 47, ЭКО, которой пользуюсь значительно чаще, не трогали.
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