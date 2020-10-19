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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 жов, 2020 23:10
Фантом написав:
Сегодня Алюсик поднял лимиты моим родителям до 50к. Поспрашивал у знакомых, многим подняли. Я с женой в пролёте.
П.С. Интересная закономерность. Подняли только тем у кого кредитки были выведены в ноль. Тем у кого кредитки были в минусе ничего не долили.
Мне подняли по максимуму с 18 до 47, ЭКО, которой пользуюсь значительно чаще, не трогали.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 10:56
А чё, платежи сегодня совершить нельзя?
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