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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9030903190329033

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1042
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1042
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 23:10

  Фантом написав:Сегодня Алюсик поднял лимиты моим родителям до 50к. Поспрашивал у знакомых, многим подняли. Я с женой в пролёте.
П.С. Интересная закономерность. Подняли только тем у кого кредитки были выведены в ноль. Тем у кого кредитки были в минусе ничего не долили.


Мне подняли по максимуму с 18 до 47, ЭКО, которой пользуюсь значительно чаще, не трогали.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 10:56

А чё, платежи сегодня совершить нельзя?
yuri1978
 
Повідомлень: 845
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  #<1 ... 9030903190329033
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