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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 жов, 2020 11:32
yuri1978 написав: Alfa_Bank написав: Фантом написав:
Платежи вроде нормально уходят, а снять со сберсчёта не даёт, пишет "ошибка сервиса, попробуйте позже". И в МАБе, и в приложении.
Добрый день. Попробуйте повторить через 5-10 мин.
пробовал.
Ничего не прошло.
Напишите детали, о каких платежах идет речь, какие кнопки используете, МАБ или Мобайл?
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Додано: Вів 20 жов, 2020 11:42
Уже ж написали, что ни в мабе, ни в мобайле не даёт снять с ощадного. Ни через 5, ни через 10 минут.
Кнопка пополнить, если сильно интересует.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 11:44
yuri1978 написав:
Уже ж написали, что ни в мабе, ни в мобайле не даёт снять с ощадного. Ни через 5, ни через 10 минут.
Кнопка пополнить, если сильно интересует.
Смотрим.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 12:33
Alfa_Bank написав: yuri1978 написав:
Уже ж написали, что ни в мабе, ни в мобайле не даёт снять с ощадного. Ни через 5, ни через 10 минут.
Кнопка пополнить, если сильно интересует.
Смотрим.
Пробуйте.
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