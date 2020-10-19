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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9031903290339034

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1042
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1042
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 11:32

  yuri1978 написав:
  Alfa_Bank написав:
  Фантом написав:Платежи вроде нормально уходят, а снять со сберсчёта не даёт, пишет "ошибка сервиса, попробуйте позже". И в МАБе, и в приложении.

Добрый день. Попробуйте повторить через 5-10 мин.
пробовал.
Ничего не прошло.

Напишите детали, о каких платежах идет речь, какие кнопки используете, МАБ или Мобайл?
Alfa_Bank
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Повідомлень: 9524
З нами з: 18.02.13
Подякував: 89 раз.
Подякували: 856 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 11:42

Re: Альфа-Банк

Уже ж написали, что ни в мабе, ни в мобайле не даёт снять с ощадного. Ни через 5, ни через 10 минут.
Кнопка пополнить, если сильно интересует.
yuri1978
 
Повідомлень: 848
З нами з: 14.01.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 82 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 11:44

  yuri1978 написав:Уже ж написали, что ни в мабе, ни в мобайле не даёт снять с ощадного. Ни через 5, ни через 10 минут.
Кнопка пополнить, если сильно интересует.

Смотрим.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9524
З нами з: 18.02.13
Подякував: 89 раз.
Подякували: 856 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:33

  Alfa_Bank написав:
  yuri1978 написав:Уже ж написали, что ни в мабе, ни в мобайле не даёт снять с ощадного. Ни через 5, ни через 10 минут.
Кнопка пополнить, если сильно интересует.

Смотрим.

Пробуйте.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9524
З нами з: 18.02.13
Подякував: 89 раз.
Подякували: 856 раз.
 
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  #<1 ... 9031903290339034
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