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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 жов, 2020 11:32
yuri1978 написав: Alfa_Bank написав: Фантом написав:
Платежи вроде нормально уходят, а снять со сберсчёта не даёт, пишет "ошибка сервиса, попробуйте позже". И в МАБе, и в приложении.
Добрый день. Попробуйте повторить через 5-10 мин.
пробовал.
Ничего не прошло.
Напишите детали, о каких платежах идет речь, какие кнопки используете, МАБ или Мобайл?
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Додано: Вів 20 жов, 2020 11:42
Уже ж написали, что ни в мабе, ни в мобайле не даёт снять с ощадного. Ни через 5, ни через 10 минут.
Кнопка пополнить, если сильно интересует.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 11:44
yuri1978 написав:
Уже ж написали, что ни в мабе, ни в мобайле не даёт снять с ощадного. Ни через 5, ни через 10 минут.
Кнопка пополнить, если сильно интересует.
Смотрим.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 12:33
Alfa_Bank написав: yuri1978 написав:
Уже ж написали, что ни в мабе, ни в мобайле не даёт снять с ощадного. Ни через 5, ни через 10 минут.
Кнопка пополнить, если сильно интересует.
Смотрим.
Пробуйте.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 12:57
Ви смієтеся, по кожному клієнту так буде? Пробую відправити СЕП за шаблоном: "Помилка сервісу". Платіж не підтверджений, кошти тю-тю.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 13:03
Кочевник написав:
Ви смієтеся, по кожному клієнту так буде? Пробую відправити СЕП за шаблоном: "Помилка сервісу". Платіж не підтверджений, кошти тю-тю.
Доброго дня. В роботі.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 20 жов, 2020 13:56
Alfa_Bank написав: Кочевник написав:
Ви смієтеся, по кожному клієнту так буде? Пробую відправити СЕП за шаблоном: "Помилка сервісу". Платіж не підтверджений, кошти тю-тю.
Доброго дня. В роботі.
мурка тоже жалуется,что второй день в мобайле пишет "работаем над ошибкой"
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
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Додано: Вів 20 жов, 2020 14:17
Alfa_Bank, дякую. Кошти повернулися.
Коли працюватиме переказ?
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Додано: Вів 20 жов, 2020 14:25
Alfa_Bank написав: Кочевник написав:
Ви смієтеся, по кожному клієнту так буде? Пробую відправити СЕП за шаблоном: "Помилка сервісу". Платіж не підтверджений, кошти тю-тю.
Доброго дня. В роботі.
Сума повернена.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 14:26
Кочевник написав:Alfa_Bank
, дякую. Кошти повернулися.
Коли працюватиме переказ?
Переказ працює.
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