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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9032903390349035

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1042
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1042
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 17:29

Re: Альфа-Банк

При переходе с White на Black белые карты блокируются и выдаются новые черные? Переход бесплатный? Из тарифов нипанятна, смущает примечание 00 расшифровки которого нет в тексте.
Mavr
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 18:52

Re: Альфа-Банк

  Mavr написав:смущает примечание 00 расшифровки которого нет в тексте.

Поищите °°
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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  #<1 ... 9032903390349035
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