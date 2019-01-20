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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 жов, 2020 17:29
При переходе с White на Black белые карты блокируются и выдаются новые черные? Переход бесплатный? Из тарифов
нипанятна, смущает примечание 00 расшифровки которого нет в тексте.
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Mavr
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Додано: Вів 20 жов, 2020 18:52
Mavr написав:
смущает примечание 00 расшифровки которого нет в тексте.
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