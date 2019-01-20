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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 жов, 2020 17:29
Re: Альфа-Банк
При переходе с White на Black белые карты блокируются и выдаются новые черные? Переход бесплатный? Из
Додано: Вів 20 жов, 2020 18:52
Re: Альфа-Банк
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 20 жов, 2020 19:38
Re: Альфа-Банк
Додано: Вів 20 жов, 2020 19:41
А тада °°° шо такое у Алкиных юристофф?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 20 жов, 2020 21:16
Re: Альфа-Банк
О Господи, это не цифры это кружочки оказываеццо звёздочки нарисовать ума не хватило у этих тарифописателей.
Спасибо мил человек
"Комісія...окремо не тарифікується оскільки вартість...включена до вартості тарифу за оформлення карток згідно з п.11".
Идем в пункт 11 там написано "не тарифікується" и ссылка на тот же пункт с кружочками. Рекурсия, однако.
В общем, подождем пока Аллочка придет и разъяснит.
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