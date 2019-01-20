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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9033903490359036>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1042
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1042
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 17:29

Re: Альфа-Банк

При переходе с White на Black белые карты блокируются и выдаются новые черные? Переход бесплатный? Из тарифов нипанятна, смущает примечание 00 расшифровки которого нет в тексте.
Mavr
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 18:52

Re: Альфа-Банк

  Mavr написав:смущает примечание 00 расшифровки которого нет в тексте.

Поищите °°
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 19:38

Re: Альфа-Банк

clientage написав:
  Mavr написав:смущает примечание 00 расшифровки которого нет в тексте.

Поищите °°
Туалет что ли искать?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 19:41

  Faceless написав:
clientage написав:
  Mavr написав:смущает примечание 00 расшифровки которого нет в тексте.

Поищите °°
Туалет что ли искать?

А тада °°° шо такое у Алкиных юристофф? :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 21:16

Re: Альфа-Банк

clientage написав:
  Mavr написав:смущает примечание 00 расшифровки которого нет в тексте.

Поищите °°
О Господи, это не цифры это кружочки оказываеццо звёздочки нарисовать ума не хватило у этих тарифописателей.
Спасибо мил человек

"Комісія...окремо не тарифікується оскільки вартість...включена до вартості тарифу за оформлення карток згідно з п.11".
Идем в пункт 11 там написано "не тарифікується" и ссылка на тот же пункт с кружочками. Рекурсия, однако.
В общем, подождем пока Аллочка придет и разъяснит.
Mavr
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 08:10

  Mavr написав:При переходе с White на Black белые карты блокируются и выдаются новые черные? Переход бесплатный? Из тарифов нипанятна, смущает примечание 00 расшифровки которого нет в тексте.

Добрый день. Карты выдаются новые, переход двух карт бесплатный, если хотите больше - оплачиваете согласно тарифа.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 14:22

Re: Альфа-Банк

У меня только один вопрос: почему у вас в приложении саппорт работает хуже чем тут на форуме? Тут как бы посторонние люди с улицы, а там клиенты
Mavr
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 14:23

  Mavr написав:У меня только один вопрос: почему у вас в приложении саппорт работает хуже чем тут на форуме? Тут как бы посторонние люди с улицы, а там клиенты

Уточните, что вы имеете ввиду. Напишите ваши данные и детали ситуации, разберемся.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 14:28

  Alfa_Bank написав:
  Mavr написав:У меня только один вопрос: почему у вас в приложении саппорт работает хуже чем тут на форуме? Тут как бы посторонние люди с улицы, а там клиенты

Уточните, что вы имеете ввиду. Напишите ваши данные и детали ситуации, разберемся.

Це Вам комплімент. Дякую, що допомагаєте.
Підпис без реферальних посилань :)
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 14:29

а шо не понятно
здесь- скучающие безделники
там- действительно непонимающие
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