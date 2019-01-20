Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 жов, 2020 17:29
При переходе с White на Black белые карты блокируются и выдаются новые черные? Переход бесплатный? Из
тарифов
нипанятна, смущает примечание 00 расшифровки которого нет в тексте.
Mavr
Повідомлень: 114
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Додано: Вів 20 жов, 2020 18:52
Mavr написав:
смущает примечание 00 расшифровки которого нет в тексте.
Поищите °°
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Вів 20 жов, 2020 19:38
clientage написав: Mavr написав:
смущает примечание 00 расшифровки которого нет в тексте.
Поищите °°
Туалет что ли искать?
Faceless
Модератор
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Додано: Вів 20 жов, 2020 19:41
Faceless написав: clientage написав: Mavr написав:
смущает примечание 00 расшифровки которого нет в тексте.
Поищите °°
Туалет что ли искать?
А тада °°° шо такое у Алкиных юристофф?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Вів 20 жов, 2020 21:16
clientage написав: Mavr написав:
смущает примечание 00 расшифровки которого нет в тексте.
Поищите °°
О Господи, это не цифры это кружочки оказываеццо
звёздочки нарисовать ума не хватило у этих тарифописателей.
Спасибо мил человек
"Комісія...окремо не тарифікується оскільки вартість...включена до вартості тарифу за оформлення карток згідно з п.11".
Идем в пункт 11 там написано "не тарифікується" и ссылка на тот же пункт с кружочками. Рекурсия, однако.
В общем, подождем пока Аллочка придет и разъяснит.
Mavr
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Додано: Сер 21 жов, 2020 08:10
Mavr написав:
При переходе с White на Black белые карты блокируются и выдаются новые черные? Переход бесплатный? Из
тарифов
нипанятна, смущает примечание 00 расшифровки которого нет в тексте.
Добрый день. Карты выдаются новые, переход двух карт бесплатный, если хотите больше - оплачиваете согласно тарифа.
Alfa_Bank
Представник банку
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Додано: Сер 21 жов, 2020 14:22
У меня только один вопрос: почему у вас в приложении саппорт работает хуже чем тут на форуме? Тут как бы посторонние люди с улицы, а там клиенты
Mavr
Повідомлень: 114
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Додано: Сер 21 жов, 2020 14:23
Mavr написав:
У меня только один вопрос: почему у вас в приложении саппорт работает хуже чем тут на форуме? Тут как бы посторонние люди с улицы, а там клиенты
Уточните, что вы имеете ввиду. Напишите ваши данные и детали ситуации, разберемся.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 9531
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Додано: Сер 21 жов, 2020 14:28
Alfa_Bank написав: Mavr написав:
У меня только один вопрос: почему у вас в приложении саппорт работает хуже чем тут на форуме? Тут как бы посторонние люди с улицы, а там клиенты
Уточните, что вы имеете ввиду. Напишите ваши данные и детали ситуации, разберемся.
Це Вам комплімент. Дякую, що допомагаєте.
Підпис без реферальних посилань
Кочевник
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Додано: Сер 21 жов, 2020 14:29
а шо не понятно
здесь- скучающие безделники там- действительно непонимающие
v57
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