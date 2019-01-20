Додано: Сер 21 жов, 2020 15:43

Alfa_Bank Уважаемый представитель. А можно заказать перевыпуск кредитной карты со сменой тарифа, если на ней будет кредитная задолженность? А то я что-то запамятовал. Спасибо

Кто не пьёт, тот не рискует.