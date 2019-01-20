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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9033903490359036

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1042
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1042
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 14:52

  Кочевник написав:
  Alfa_Bank написав:
  Mavr написав:У меня только один вопрос: почему у вас в приложении саппорт работает хуже чем тут на форуме? Тут как бы посторонние люди с улицы, а там клиенты

Уточните, что вы имеете ввиду. Напишите ваши данные и детали ситуации, разберемся.

Це Вам комплімент. Дякую, що допомагаєте.

:D
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 14:53

Re: Альфа-Банк

v57 написав:а шо не понятно
здесь- скучающие безделники
там- действительно непонимающие
И не желающие прочитать форум. Уповают на горячку, которая не всегда компетентна. Хотя и есть компетентные специалисты, что приятно. Но далеко не все.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 14:56

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank,
в январе 2021 заканчивается срок действия карт в пакете Ультра.
Можно ли уже сейчас перейти на Блэк и закрыть Ультра вместе с картами?
Можно ли сразу в Блэк отключить смс-информирование?
Можно ли оформить переход в любом отделении Альфа или нужно искать своего вип-менеджера? :)
Я так понимаю, с переходом в новый пакет по программе кешбека Кеш-ю ничего нового не возникает? ничего не отключается? спасибо
idealstorm
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 15:20

  idealstorm написав:Alfa_Bank,
в январе 2021 заканчивается срок действия карт в пакете Ультра.
Можно ли уже сейчас перейти на Блэк и закрыть Ультра вместе с картами?
Можно ли сразу в Блэк отключить смс-информирование?
Можно ли оформить переход в любом отделении Альфа или нужно искать своего вип-менеджера? :)
Я так понимаю, с переходом в новый пакет по программе кешбека Кеш-ю ничего нового не возникает? ничего не отключается? спасибо

Добрый день. Можете перейти уже сейчас. Счет не закрываете, а просто оформляете перевыпуск со сменой тарифа. Если хотите перевести на новый ПУ 1 или 2 счета, то можно заказать перевыпуск в КЦ и потом получить новые карты в любом отделении. Если счетов больше, тогда нужно обратиться в любое отделение (т.к. перевод остальных счетов платный).
Можно и закрыть сначала, а потом новые счета открыть, это на ваше усмотрение.
Смс-информирование отключаете или переходите на пуш только после получения пластика.
Все условия кешью и бонусы сохраняются.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 15:23

  v57 написав:а шо не понятно
здесь- скучающие безделники
там- действительно непонимающие

Здесь - "илита"
Там - "пересичные" :)
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 15:43

Alfa_Bank Уважаемый представитель. А можно заказать перевыпуск кредитной карты со сменой тарифа, если на ней будет кредитная задолженность? и будет ли активной кредитка в старом тарифе, до получения новой. Или нет? А то я что-то запамятовал. Спасибо
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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  #<1 ... 9033903490359036
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