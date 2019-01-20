Кочевник написав:
Це Вам комплімент. Дякую, що допомагаєте.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 жов, 2020 14:52
Додано: Сер 21 жов, 2020 14:53
Re: Альфа-Банк
И не желающие прочитать форум. Уповают на горячку, которая не всегда компетентна. Хотя и есть компетентные специалисты, что приятно. Но далеко не все.
Додано: Сер 21 жов, 2020 14:56
Re: Альфа-Банк
Alfa_Bank,
в январе 2021 заканчивается срок действия карт в пакете Ультра.
Можно ли уже сейчас перейти на Блэк и закрыть Ультра вместе с картами?
Можно ли сразу в Блэк отключить смс-информирование?
Можно ли оформить переход в любом отделении Альфа или нужно искать своего вип-менеджера?
Я так понимаю, с переходом в новый пакет по программе кешбека Кеш-ю ничего нового не возникает? ничего не отключается? спасибо
Додано: Сер 21 жов, 2020 15:20
Добрый день. Можете перейти уже сейчас. Счет не закрываете, а просто оформляете перевыпуск со сменой тарифа. Если хотите перевести на новый ПУ 1 или 2 счета, то можно заказать перевыпуск в КЦ и потом получить новые карты в любом отделении. Если счетов больше, тогда нужно обратиться в любое отделение (т.к. перевод остальных счетов платный).
Можно и закрыть сначала, а потом новые счета открыть, это на ваше усмотрение.
Смс-информирование отключаете или переходите на пуш только после получения пластика.
Все условия кешью и бонусы сохраняются.
Додано: Сер 21 жов, 2020 15:23
Здесь - "илита"
Там - "пересичные"
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Додано: Сер 21 жов, 2020 15:43
Alfa_Bank Уважаемый представитель. А можно заказать перевыпуск кредитной карты со сменой тарифа, если на ней будет кредитная задолженность? и будет ли активной кредитка в старом тарифе, до получения новой. Или нет? А то я что-то запамятовал. Спасибо
Кто не пьёт, тот не рискует.
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