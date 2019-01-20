Додано: Сер 21 жов, 2020 17:14

clientage написав: ну так БЕЗ аннулирования карта не перейдет в НОВЫЙ тариф ну так БЕЗ аннулирования карта не перейдет в НОВЫЙ тариф

clientage написав: и еще и страхи успеть поотключать и еще и страхи успеть поотключать

Фантом написав: Ну допустим я её хочу аннулировать при первыпуске, чтоб гарантированно сразу получить карту в новом тарифе. Ну допустим я её хочу аннулировать при первыпуске, чтоб гарантированно сразу получить карту в новом тарифе.

При перевыпуске c Максимум на Максимум 2.0 писали, что тариф Максимум 2.0 меняется на следующие сутки от РД, если основная старая карта была аннулирована.До смены тарифа действует старое состояние страховок, они подключаются при смене тарифа. Вот после этого надо тормошить поддержку.Заказываете перевыпуск карты из-за смены тарифа, старую карту не аннулируешь при подачи заявки. На следующие сутки карту отправят в изготовление и она появится в приложении в виде допкарты. После изготовления карты, по ней можно получить CVV/CVC-код (предварительно карту надо будет разблокировать и активировать) -- вот тогда можно аннулировать старый пластик, а по новой установить ПИН и добавить её в Gpay.В отделении останется только забрать пластик и прописать ПИН на чипе.ps Минус на счёте не мешал во всём этом