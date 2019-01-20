Можно, счет остается активным.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 жов, 2020 16:30
Додано: Сер 21 жов, 2020 17:14
Re: Альфа-Банк
При перевыпуске c Максимум на Максимум 2.0 писали, что тариф Максимум 2.0 меняется на следующие сутки от РД, если основная старая карта была аннулирована.
До смены тарифа действует старое состояние страховок, они подключаются при смене тарифа. Вот после этого надо тормошить поддержку.
Заказываете перевыпуск карты из-за смены тарифа, старую карту не аннулируешь при подачи заявки. На следующие сутки карту отправят в изготовление и она появится в приложении в виде допкарты. После изготовления карты, по ней можно получить CVV/CVC-код (предварительно карту надо будет разблокировать и активировать) -- вот тогда можно аннулировать старый пластик, а по новой установить ПИН и добавить её в Gpay.
В отделении останется только забрать пластик и прописать ПИН на чипе.
ps Минус на счёте не мешал во всём этом
Востаннє редагувалось MASolomko в Сер 21 жов, 2020 17:22, всього редагувалось 2 разів.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 21 жов, 2020 17:20
Пока не аннулируете старую карту, новая не перейдет в новый Тариф даже при переходе через РД.
И с этим мона играться как вам удобно
ПС. И помните, шо саппорт часто путает блокировку и аннулирование. Нуна настойчиво переспрашивать!
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 21 жов, 2020 17:23
Re: Альфа-Банк
clientage, спасибо за уточнение. Дополнил им в своё сообщение.
ps Больше путаницы с этими страховками
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 21 жов, 2020 17:31
Re: Альфа-Банк
Спасибо всем за инфу.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 21 жов, 2020 18:00
свинтусята!
кто участвует в получении 50 кешью у заказаюа - оно мне почемуто не предлагает оплату онлайн при самовывозе.
если картой платить в магазине бонусы будут?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Сер 21 жов, 2020 19:38
Re: Альфа-Банк
А почему альфа банк отказывается обслуживать по паспорту в смартфоне в "Дии" ?
Заходил сегодня в отделение на кириловской/фрунзе 127, сказали бумажный нужен.
А кабмин, между прочим, приравнял паспорт в дии к реальному.
Что это у вас за самоуправство?
Додано: Сер 21 жов, 2020 20:05
кабмин разрешил, а не обязал
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 21 жов, 2020 20:18
із нового року можна буде штрафувати, а поки ще рано
+50грн !
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