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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9034903590369037

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
173
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 16:30

  Фантом написав:Ну допустим я её хочу аннулировать при первыпуске, чтоб гарантированно сразу получить карту в новом тарифе. С минусом карту можно аннулировать? А то я в прошлый раз на всякий случай выводил карту в ноль.

Можно, счет остается активным.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 17:14

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:ну так БЕЗ аннулирования карта не перейдет в НОВЫЙ тариф
При перевыпуске c Максимум на Максимум 2.0 писали, что тариф Максимум 2.0 меняется на следующие сутки от РД, если основная старая карта была аннулирована.

  clientage написав:и еще и страхи успеть поотключать :idea:
До смены тарифа действует старое состояние страховок, они подключаются при смене тарифа. Вот после этого надо тормошить поддержку.

  Фантом написав:Ну допустим я её хочу аннулировать при первыпуске, чтоб гарантированно сразу получить карту в новом тарифе.
Заказываете перевыпуск карты из-за смены тарифа, старую карту не аннулируешь при подачи заявки. На следующие сутки карту отправят в изготовление и она появится в приложении в виде допкарты. После изготовления карты, по ней можно получить CVV/CVC-код (предварительно карту надо будет разблокировать и активировать) -- вот тогда можно аннулировать старый пластик, а по новой установить ПИН и добавить её в Gpay.
В отделении останется только забрать пластик и прописать ПИН на чипе.

ps Минус на счёте не мешал во всём этом :D
Востаннє редагувалось MASolomko в Сер 21 жов, 2020 17:22, всього редагувалось 2 разів.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 17:20

  MASolomko написав:
  clientage написав:ну так БЕЗ аннулирования карта не перейдет в НОВЫЙ тариф
При перевыпуске С Максимум на Максимум 2.0 писали, что тариф Максимум 2.0 меняется на следующие сутки от РД.
Пока не аннулируете старую карту, новая не перейдет в новый Тариф даже при переходе через РД.
И с этим мона играться как вам удобно :wink:

ПС. И помните, шо саппорт часто путает блокировку и аннулирование. Нуна настойчиво переспрашивать!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 17:23

Re: Альфа-Банк

clientage, спасибо за уточнение. Дополнил им в своё сообщение.

ps Больше путаницы с этими страховками :(
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 17:31

Re: Альфа-Банк

Спасибо всем за инфу.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:00

свинтусята!
кто участвует в получении 50 кешью у заказаюа - оно мне почемуто не предлагает оплату онлайн при самовывозе.
если картой платить в магазине бонусы будут?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 19:38

Re: Альфа-Банк

А почему альфа банк отказывается обслуживать по паспорту в смартфоне в "Дии" ?
Заходил сегодня в отделение на кириловской/фрунзе 127, сказали бумажный нужен.
А кабмин, между прочим, приравнял паспорт в дии к реальному.
Что это у вас за самоуправство?
alekseymir
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 20:05

  alekseymir написав:А почему альфа банк отказывается обслуживать по паспорту в смартфоне в "Дии" ?
Заходил сегодня в отделение на кириловской/фрунзе 127, сказали бумажный нужен.
А кабмин, между прочим, приравнял паспорт в дии к реальному.
Что это у вас за самоуправство?

кабмин разрешил, а не обязал :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 20:18

  alekseymir написав:А почему альфа банк отказывается обслуживать по паспорту в смартфоне в "Дии" ?
Заходил сегодня в отделение на кириловской/фрунзе 127, сказали бумажный нужен.
А кабмин, между прочим, приравнял паспорт в дии к реальному.
Что это у вас за самоуправство?


із нового року можна буде штрафувати, а поки ще рано :)
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 11:58

Alfa_Bank
Добрый день. Уже не первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. При выводе бонусов cash'u, выбираю одну карту (не кредитную), а бонусы всё равно зачисляет на другу (с которой производились расчеты). Профиксите, пожалуйста. Support предложил обновить приложение на последнюю версию, но у меня и так последняя из доступных в Маркете.
DjPavel
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