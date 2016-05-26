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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9035903690379038

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
173
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 13:24

  alekseymir написав:А почему альфа банк отказывается обслуживать по паспорту в смартфоне в "Дии" ?
Заходил сегодня в отделение на кириловской/фрунзе 127, сказали бумажный нужен.
А кабмин, между прочим, приравнял паспорт в дии к реальному.
Что это у вас за самоуправство?

А бумажные паспорта разве попадали в Дию? Био загран и айди только попадали.
б.Шон
unlock
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 13:40

  unlock написав:
  alekseymir написав:А почему альфа банк отказывается обслуживать по паспорту в смартфоне в "Дии" ?
Заходил сегодня в отделение на кириловской/фрунзе 127, сказали бумажный нужен.
А кабмин, между прочим, приравнял паспорт в дии к реальному.
Что это у вас за самоуправство?

А бумажные паспорта разве попадали в Дию? Био загран и айди только попадали.

В дию бумажные не попадали. Но нбу в прошлом году разрешил идентификацию клиентов проводить по загран.паспортам
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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  #<1 ... 9035903690379038
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