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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 жов, 2020 13:24
alekseymir написав:
А почему альфа банк отказывается обслуживать по паспорту в смартфоне в "Дии" ?
Заходил сегодня в отделение на кириловской/фрунзе 127, сказали бумажный нужен.
А кабмин, между прочим, приравнял паспорт в дии к реальному.
Что это у вас за самоуправство?
А бумажные паспорта разве попадали в Дию? Био загран и айди только попадали.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 13:40
unlock написав: alekseymir написав:
А почему альфа банк отказывается обслуживать по паспорту в смартфоне в "Дии" ?
Заходил сегодня в отделение на кириловской/фрунзе 127, сказали бумажный нужен.
А кабмин, между прочим, приравнял паспорт в дии к реальному.
Что это у вас за самоуправство?
А бумажные паспорта разве попадали в Дию? Био загран и айди только попадали.
В дию бумажные не попадали. Но нбу в прошлом году разрешил идентификацию клиентов проводить по загран.паспортам
50 грн./100 грн.
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