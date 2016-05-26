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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 жов, 2020 13:24
alekseymir написав:
А почему альфа банк отказывается обслуживать по паспорту в смартфоне в "Дии" ?
Заходил сегодня в отделение на кириловской/фрунзе 127, сказали бумажный нужен.
А кабмин, между прочим, приравнял паспорт в дии к реальному.
Что это у вас за самоуправство?
А бумажные паспорта разве попадали в Дию? Био загран и айди только попадали.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 13:40
unlock написав: alekseymir написав:
А почему альфа банк отказывается обслуживать по паспорту в смартфоне в "Дии" ?
Заходил сегодня в отделение на кириловской/фрунзе 127, сказали бумажный нужен.
А кабмин, между прочим, приравнял паспорт в дии к реальному.
Что это у вас за самоуправство?
А бумажные паспорта разве попадали в Дию? Био загран и айди только попадали.
В дию бумажные не попадали. Но нбу в прошлом году разрешил идентификацию клиентов проводить по загран.паспортам
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Чет 22 жов, 2020 14:41
Flamingo написав: unlock написав: alekseymir написав:
А почему альфа банк отказывается обслуживать по паспорту в смартфоне в "Дии" ?
Заходил сегодня в отделение на кириловской/фрунзе 127, сказали бумажный нужен.
А кабмин, между прочим, приравнял паспорт в дии к реальному.
Что это у вас за самоуправство?
А бумажные паспорта разве попадали в Дию? Био загран и айди только попадали.
В дию бумажные не попадали. Но нбу в прошлом году разрешил идентификацию клиентов проводить по загран.паспортам
По автоправам еще не дошли?
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Додано: Чет 22 жов, 2020 15:26
Alfa_Bank
Добрый день!
А можете для владельцев пакета Graphite, если не получается с процентом на остаток картсчета вместо Доходного сейфа, опять же, вместо этого сейфа сделать вклад сроком на 6 месяцев (самый распространенный срок) с частичным 10% пополнением / снятием средств от первоначальной суммы вклада?
Например, клиент размещает депозит 500 000 грн на 6 месяцев под 9.5% годовых. При этом, в течение срока действия вклада, он может, как его пополнять на 10% или же до 50 000 грн под 9.5% годовых, так и в любой момент снимать эти средства.
Т. е. сделать продукт, где карта будет предназначена для расчетов, а депозит для накопления, как сбережений, так и для крупных покупок. И чем больше будет сумма срочного вклада, тем больше будет доступных средств в этом вкладе.
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Аlександр
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