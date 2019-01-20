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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9035903690379038

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
173
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 13:24

  alekseymir написав:А почему альфа банк отказывается обслуживать по паспорту в смартфоне в "Дии" ?
Заходил сегодня в отделение на кириловской/фрунзе 127, сказали бумажный нужен.
А кабмин, между прочим, приравнял паспорт в дии к реальному.
Что это у вас за самоуправство?

А бумажные паспорта разве попадали в Дию? Био загран и айди только попадали.
б.Шон
unlock
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 13:40

  unlock написав:
  alekseymir написав:А почему альфа банк отказывается обслуживать по паспорту в смартфоне в "Дии" ?
Заходил сегодня в отделение на кириловской/фрунзе 127, сказали бумажный нужен.
А кабмин, между прочим, приравнял паспорт в дии к реальному.
Что это у вас за самоуправство?

А бумажные паспорта разве попадали в Дию? Био загран и айди только попадали.

В дию бумажные не попадали. Но нбу в прошлом году разрешил идентификацию клиентов проводить по загран.паспортам
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 14:41

  Flamingo написав:
  unlock написав:
  alekseymir написав:А почему альфа банк отказывается обслуживать по паспорту в смартфоне в "Дии" ?
Заходил сегодня в отделение на кириловской/фрунзе 127, сказали бумажный нужен.
А кабмин, между прочим, приравнял паспорт в дии к реальному.
Что это у вас за самоуправство?

А бумажные паспорта разве попадали в Дию? Био загран и айди только попадали.

В дию бумажные не попадали. Но нбу в прошлом году разрешил идентификацию клиентов проводить по загран.паспортам

По автоправам еще не дошли?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 15:26

Alfa_Bank
Добрый день! :)
А можете для владельцев пакета Graphite, если не получается с процентом на остаток картсчета вместо Доходного сейфа, опять же, вместо этого сейфа сделать вклад сроком на 6 месяцев (самый распространенный срок) с частичным 10% пополнением / снятием средств от первоначальной суммы вклада?

Например, клиент размещает депозит 500 000 грн на 6 месяцев под 9.5% годовых. При этом, в течение срока действия вклада, он может, как его пополнять на 10% или же до 50 000 грн под 9.5% годовых, так и в любой момент снимать эти средства.

Т. е. сделать продукт, где карта будет предназначена для расчетов, а депозит для накопления, как сбережений, так и для крупных покупок. И чем больше будет сумма срочного вклада, тем больше будет в любой момент доступных средств в этом вкладе.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 15:31

  Аlександр написав:Alfa_Bank
Добрый день! :)
А можете для владельцев пакета Graphite, если не получается с процентом на остаток картсчета вместо Доходного сейфа, опять же, вместо этого сейфа сделать вклад сроком на 6 месяцев (самый распространенный срок) с частичным 10% пополнением / снятием средств от первоначальной суммы вклада?

Например, клиент размещает депозит 500 000 грн на 6 месяцев под 9.5% годовых. При этом, в течение срока действия вклада, он может, как его пополнять на 10% или же до 50 000 грн под 9.5% годовых, так и в любой момент снимать эти средства.

Т. е. сделать продукт, где карта будет предназначена для расчетов, а депозит для накопления, как сбережений, так и для крупных покупок. И чем больше будет сумма срочного вклада, тем больше будет в любой момент доступных средств в этом вкладе.

очень правильное предложение! поддерживаю всеми фибрами души.
единственое замечание по сумме вклада: хотелось бы чтобы такие вклады были от 500 грн, 50долл или евро
и по валюте не меньше 3% годовых!
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 15:38

  uaprofi написав:
  Аlександр написав:Alfa_Bank
Добрый день! :)
А можете для владельцев пакета Graphite, если не получается с процентом на остаток картсчета вместо Доходного сейфа, опять же, вместо этого сейфа сделать вклад сроком на 6 месяцев (самый распространенный срок) с частичным 10% пополнением / снятием средств от первоначальной суммы вклада?

Например, клиент размещает депозит 500 000 грн на 6 месяцев под 9.5% годовых. При этом, в течение срока действия вклада, он может, как его пополнять на 10% или же до 50 000 грн под 9.5% годовых, так и в любой момент снимать эти средства.

Т. е. сделать продукт, где карта будет предназначена для расчетов, а депозит для накопления, как сбережений, так и для крупных покупок. И чем больше будет сумма срочного вклада, тем больше будет в любой момент доступных средств в этом вкладе.

очень правильное предложение! поддерживаю всеми фибрами души.
единственое замечание по сумме вклада: хотелось бы чтобы такие вклады были от 500 грн, 50долл или евро
и по валюте не меньше 3% годовых!


Підтримую, з такими умовами відразу оформлю таку карту!!!
joik
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 15:39

  Аlександр написав:...сделать вклад сроком на 6 месяцев (самый распространенный срок) с частичным 10% пополнением / снятием средств от первоначальной суммы вклада?

Поддерживаю
Шото подобное одно время было у ПУМБы -- вклад с существенным несниж остатком.
Хотя можно просто замастырить льготный Сбер с 10% для клиентов, например, с 150К на неразрывных вкладах сроком от 6 мес :idea:
Кажись это проще организовать
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 15:42

  uaprofi написав:очень правильное предложение! поддерживаю всеми фибрами души.
единственое замечание по сумме вклада: хотелось бы чтобы такие вклады были от 500 грн, 50долл или евро
и по валюте не меньше 3% годовых!

Тем более в Альфе первые 6 месяцев вклады можно пополнять до 200% от первоначальной суммы. Так почему бы еще не сделать возможность частичного снятия? Отличная альтернатива Доходному Сейфу.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 15:48

  Аlександр написав:Alfa_Bank
Добрый день! :)
А можете для владельцев пакета Graphite, если не получается с процентом на остаток картсчета вместо Доходного сейфа, опять же, вместо этого сейфа сделать вклад сроком на 6 месяцев (самый распространенный срок) с частичным 10% пополнением / снятием средств от первоначальной суммы вклада?

Например, клиент размещает депозит 500 000 грн на 6 месяцев под 9.5% годовых. При этом, в течение срока действия вклада, он может, как его пополнять на 10% или же до 50 000 грн под 9.5% годовых, так и в любой момент снимать эти средства.

Т. е. сделать продукт, где карта будет предназначена для расчетов, а депозит для накопления, как сбережений, так и для крупных покупок. И чем больше будет сумма срочного вклада, тем больше будет в любой момент доступных средств в этом вкладе.

Добрый день. Рассмотрим.
Alfa_Bank
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