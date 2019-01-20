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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 жов, 2020 13:24
alekseymir написав:
А почему альфа банк отказывается обслуживать по паспорту в смартфоне в "Дии" ?
Заходил сегодня в отделение на кириловской/фрунзе 127, сказали бумажный нужен.
А кабмин, между прочим, приравнял паспорт в дии к реальному.
Что это у вас за самоуправство?
А бумажные паспорта разве попадали в Дию? Био загран и айди только попадали.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 13:40
unlock написав: alekseymir написав:
А почему альфа банк отказывается обслуживать по паспорту в смартфоне в "Дии" ?
Заходил сегодня в отделение на кириловской/фрунзе 127, сказали бумажный нужен.
А кабмин, между прочим, приравнял паспорт в дии к реальному.
Что это у вас за самоуправство?
А бумажные паспорта разве попадали в Дию? Био загран и айди только попадали.
В дию бумажные не попадали. Но нбу в прошлом году разрешил идентификацию клиентов проводить по загран.паспортам
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Чет 22 жов, 2020 14:41
Flamingo написав: unlock написав: alekseymir написав:
А почему альфа банк отказывается обслуживать по паспорту в смартфоне в "Дии" ?
Заходил сегодня в отделение на кириловской/фрунзе 127, сказали бумажный нужен.
А кабмин, между прочим, приравнял паспорт в дии к реальному.
Что это у вас за самоуправство?
А бумажные паспорта разве попадали в Дию? Био загран и айди только попадали.
В дию бумажные не попадали. Но нбу в прошлом году разрешил идентификацию клиентов проводить по загран.паспортам
По автоправам еще не дошли?
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Додано: Чет 22 жов, 2020 15:26
Alfa_Bank
Добрый день!
А можете для владельцев пакета Graphite, если не получается с процентом на остаток картсчета вместо Доходного сейфа, опять же, вместо этого сейфа сделать вклад сроком на 6 месяцев (самый распространенный срок) с частичным 10% пополнением / снятием средств от первоначальной суммы вклада?
Например, клиент размещает депозит 500 000 грн на 6 месяцев под 9.5% годовых. При этом, в течение срока действия вклада, он может, как его пополнять на 10% или же до 50 000 грн под 9.5% годовых, так и в любой момент снимать эти средства.
Т. е. сделать продукт, где карта будет предназначена для расчетов, а депозит для накопления, как сбережений, так и для крупных покупок. И чем больше будет сумма срочного вклада, тем больше будет в любой момент доступных средств в этом вкладе.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 15:31
Аlександр написав:Alfa_Bank
Добрый день!
А можете для владельцев пакета Graphite, если не получается с процентом на остаток картсчета вместо Доходного сейфа, опять же, вместо этого сейфа сделать вклад сроком на 6 месяцев (самый распространенный срок) с частичным 10% пополнением / снятием средств от первоначальной суммы вклада?
Например, клиент размещает депозит 500 000 грн на 6 месяцев под 9.5% годовых. При этом, в течение срока действия вклада, он может, как его пополнять на 10% или же до 50 000 грн под 9.5% годовых, так и в любой момент снимать эти средства.
Т. е. сделать продукт, где карта будет предназначена для расчетов, а депозит для накопления, как сбережений, так и для крупных покупок. И чем больше будет сумма срочного вклада, тем больше будет в любой момент доступных средств в этом вкладе.
очень правильное предложение! поддерживаю всеми фибрами души.
единственое замечание по сумме вклада: хотелось бы чтобы такие вклады были от 500 грн, 50долл или еврои по валюте не меньше 3% годовых!
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: Чет 22 жов, 2020 15:38
uaprofi написав: Аlександр написав:Alfa_Bank
Добрый день!
А можете для владельцев пакета Graphite, если не получается с процентом на остаток картсчета вместо Доходного сейфа, опять же, вместо этого сейфа сделать вклад сроком на 6 месяцев (самый распространенный срок) с частичным 10% пополнением / снятием средств от первоначальной суммы вклада?
Например, клиент размещает депозит 500 000 грн на 6 месяцев под 9.5% годовых. При этом, в течение срока действия вклада, он может, как его пополнять на 10% или же до 50 000 грн под 9.5% годовых, так и в любой момент снимать эти средства.
Т. е. сделать продукт, где карта будет предназначена для расчетов, а депозит для накопления, как сбережений, так и для крупных покупок. И чем больше будет сумма срочного вклада, тем больше будет в любой момент доступных средств в этом вкладе.
очень правильное предложение! поддерживаю всеми фибрами души.
единственое замечание по сумме вклада: хотелось бы чтобы такие вклады были от 500 грн, 50долл или еврои по валюте не меньше 3% годовых!
Підтримую, з такими умовами відразу оформлю таку карту!!!
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Додано: Чет 22 жов, 2020 15:39
Аlександр написав:
...сделать вклад сроком на 6 месяцев (самый распространенный срок) с частичным 10% пополнением / снятием средств от первоначальной суммы вклада?
Поддерживаю
Шото подобное одно время было у ПУМБы -- вклад с существенным несниж остатком.
Хотя можно просто замастырить льготный Сбер с 10% для клиентов, например, с 150К на неразрывных вкладах сроком от 6 мес
Кажись это проще организовать
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 22 жов, 2020 15:42
uaprofi написав:
очень правильное предложение! поддерживаю всеми фибрами души.
единственое замечание по сумме вклада: хотелось бы чтобы такие вклады были от 500 грн, 50долл или еврои по валюте не меньше 3% годовых!
Тем более в Альфе первые 6 месяцев вклады можно пополнять до 200% от первоначальной суммы. Так почему бы еще не сделать возможность частичного снятия? Отличная альтернатива Доходному Сейфу.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 15:48
Аlександр написав:Alfa_Bank
Добрый день!
А можете для владельцев пакета Graphite, если не получается с процентом на остаток картсчета вместо Доходного сейфа, опять же, вместо этого сейфа сделать вклад сроком на 6 месяцев (самый распространенный срок) с частичным 10% пополнением / снятием средств от первоначальной суммы вклада?
Например, клиент размещает депозит 500 000 грн на 6 месяцев под 9.5% годовых. При этом, в течение срока действия вклада, он может, как его пополнять на 10% или же до 50 000 грн под 9.5% годовых, так и в любой момент снимать эти средства.
Т. е. сделать продукт, где карта будет предназначена для расчетов, а депозит для накопления, как сбережений, так и для крупных покупок. И чем больше будет сумма срочного вклада, тем больше будет в любой момент доступных средств в этом вкладе.
Добрый день. Рассмотрим.
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