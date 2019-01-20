Додано: Чет 22 жов, 2020 15:26

Alfa_Bank

сделать вклад сроком на 6 месяцев (самый распространенный срок) с частичным 10% пополнением / снятием средств от первоначальной суммы вклада?

Добрый день!А можете для владельцев пакета Graphite, если не получается с процентом на остаток картсчета вместо Доходного сейфа, опять же, вместо этого сейфаНапример, клиент размещает депозит 500 000 грн на 6 месяцев под 9.5% годовых. При этом, в течение срока действия вклада, он может, как его пополнять на 10% или же до 50 000 грн под 9.5% годовых, так и в любой момент снимать эти средства.Т. е. сделать продукт, где карта будет предназначена для расчетов, а депозит для накопления, как сбережений, так и для крупных покупок. И чем больше будет сумма срочного вклада, тем больше будет в любой момент доступных средств в этом вкладе.