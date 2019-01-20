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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9036903790389039

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
173
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 19:28

  Annet_ написав:Ну, вот объясните, почему, если у Вашего банка нет нормального (бесплатного) дозвона в колл-центр, в чате ответа приходится ждать по 10 (!)минут?? Это такое испытание нервов?

Как не крути - а отсутствие нормального 0800, или хотя бы мобильных телефонов горячки - это вечный позор Аллы.
Банк явно даёт понять, что они экономят на саппорте. Мало того - даже пытаются зарабатывать (платные звонки в калл).
Зато - кто-то отчитался, получил премию: закрыл линию для нищебродов, звонков стало в 10 раз меньше, сократил 90% студентов горячки.
Вечный позор
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 19:30

  mustbe написав:
  Annet_ написав:Ну, вот объясните, почему, если у Вашего банка нет нормального (бесплатного) дозвона в колл-центр, в чате ответа приходится ждать по 10 (!)минут?? Это такое испытание нервов?

Как не крути - а отсутствие нормального 0800, или хотя бы мобильных телефонов горячки - это вечный позор Аллы.
Банк явно даёт понять, что они экономят на саппорте. Мало того - даже пытаются зарабатывать (платные звонки в калл).
Зато - кто-то отчитался, получил премию: закрыл линию для нищебродов, звонков стало в 10 раз меньше, сократил 90% студентов горячки.
Вечный позор

Вроді якийсь короткий номер не сильно платний є в Алли. Ні?
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 19:31

  mustbe написав:
  Annet_ написав:Ну, вот объясните, почему, если у Вашего банка нет нормального (бесплатного) дозвона в колл-центр, в чате ответа приходится ждать по 10 (!)минут?? Это такое испытание нервов?

Как не крути - а отсутствие нормального 0800, или хотя бы мобильных телефонов горячки - это вечный позор Аллы.
Банк явно даёт понять, что они экономят на саппорте. Мало того - даже пытаются зарабатывать (платные звонки в калл).
Зато - кто-то отчитался, получил премию: закрыл линию для нищебродов, звонков стало в 10 раз меньше, сократил 90% студентов горячки.
Вечный позор

Ну как и у Цыгана, но там хоть быстро в Вайбере отвечают
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 19:33

  mustbe написав:отсутствие нормального 0800

Пофиг! Если вы не можете позвонить куда вам нужно - значит вы выбрали неправильный тарифный план у оператора :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 19:36

  mustbe написав:
  Annet_ написав:Ну, вот объясните, почему, если у Вашего банка нет нормального (бесплатного) дозвона в колл-центр, в чате ответа приходится ждать по 10 (!)минут?? Это такое испытание нервов?

Как не крути - а отсутствие нормального 0800, или хотя бы мобильных телефонов горячки - это вечный позор Аллы.
Банк явно даёт понять, что они экономят на саппорте. Мало того - даже пытаются зарабатывать (платные звонки в калл).
Зато - кто-то отчитался, получил премию: закрыл линию для нищебродов, звонков стало в 10 раз меньше, сократил 90% студентов горячки.
Вечный позор

Можно было хотя как абанк или приват делать перезвон
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 19:55

  Вкладчик1234 написав:Можно было хотя как абанк или приват делать перезвон

Зачем ???
Эдак придётся студентов в калл набирать. Учить их, платить им.
А так - всё просто: нет звонков - нет проблем.
Можно и дальше спокойно смузи пить )
mustbe
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