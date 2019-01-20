Annet_ написав:Ну, вот объясните, почему, если у Вашего банка нет нормального (бесплатного) дозвона в колл-центр, в чате ответа приходится ждать по 10 (!)минут?? Это такое испытание нервов?
Как не крути - а отсутствие нормального 0800, или хотя бы мобильных телефонов горячки - это вечный позор Аллы. Банк явно даёт понять, что они экономят на саппорте. Мало того - даже пытаются зарабатывать (платные звонки в калл). Зато - кто-то отчитался, получил премию: закрыл линию для нищебродов, звонков стало в 10 раз меньше, сократил 90% студентов горячки. Вечный позор
Annet_ написав:Ну, вот объясните, почему, если у Вашего банка нет нормального (бесплатного) дозвона в колл-центр, в чате ответа приходится ждать по 10 (!)минут?? Это такое испытание нервов?
Как не крути - а отсутствие нормального 0800, или хотя бы мобильных телефонов горячки - это вечный позор Аллы. Банк явно даёт понять, что они экономят на саппорте. Мало того - даже пытаются зарабатывать (платные звонки в калл). Зато - кто-то отчитался, получил премию: закрыл линию для нищебродов, звонков стало в 10 раз меньше, сократил 90% студентов горячки. Вечный позор
Вроді якийсь короткий номер не сильно платний є в Алли. Ні?
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Annet_ написав:Ну, вот объясните, почему, если у Вашего банка нет нормального (бесплатного) дозвона в колл-центр, в чате ответа приходится ждать по 10 (!)минут?? Это такое испытание нервов?
Как не крути - а отсутствие нормального 0800, или хотя бы мобильных телефонов горячки - это вечный позор Аллы. Банк явно даёт понять, что они экономят на саппорте. Мало того - даже пытаются зарабатывать (платные звонки в калл). Зато - кто-то отчитался, получил премию: закрыл линию для нищебродов, звонков стало в 10 раз меньше, сократил 90% студентов горячки. Вечный позор
Ну как и у Цыгана, но там хоть быстро в Вайбере отвечают
Annet_ написав:Ну, вот объясните, почему, если у Вашего банка нет нормального (бесплатного) дозвона в колл-центр, в чате ответа приходится ждать по 10 (!)минут?? Это такое испытание нервов?
Как не крути - а отсутствие нормального 0800, или хотя бы мобильных телефонов горячки - это вечный позор Аллы. Банк явно даёт понять, что они экономят на саппорте. Мало того - даже пытаются зарабатывать (платные звонки в калл). Зато - кто-то отчитался, получил премию: закрыл линию для нищебродов, звонков стало в 10 раз меньше, сократил 90% студентов горячки. Вечный позор
Можно было хотя как абанк или приват делать перезвон