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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9036903790389039

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
173
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 19:28

  Annet_ написав:Ну, вот объясните, почему, если у Вашего банка нет нормального (бесплатного) дозвона в колл-центр, в чате ответа приходится ждать по 10 (!)минут?? Это такое испытание нервов?

Как не крути - а отсутствие нормального 0800, или хотя бы мобильных телефонов горячки - это вечный позор Аллы.
Банк явно даёт понять, что они экономят на саппорте. Мало того - даже пытаются зарабатывать (платные звонки в калл).
Зато - кто-то отчитался, получил премию: закрыл линию для нищебродов, звонков стало в 10 раз меньше, сократил 90% студентов горячки.
Вечный позор
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 19:30

  mustbe написав:
  Annet_ написав:Ну, вот объясните, почему, если у Вашего банка нет нормального (бесплатного) дозвона в колл-центр, в чате ответа приходится ждать по 10 (!)минут?? Это такое испытание нервов?

Как не крути - а отсутствие нормального 0800, или хотя бы мобильных телефонов горячки - это вечный позор Аллы.
Банк явно даёт понять, что они экономят на саппорте. Мало того - даже пытаются зарабатывать (платные звонки в калл).
Зато - кто-то отчитался, получил премию: закрыл линию для нищебродов, звонков стало в 10 раз меньше, сократил 90% студентов горячки.
Вечный позор

Вроді якийсь короткий номер не сильно платний є в Алли. Ні?
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 19:31

  mustbe написав:
  Annet_ написав:Ну, вот объясните, почему, если у Вашего банка нет нормального (бесплатного) дозвона в колл-центр, в чате ответа приходится ждать по 10 (!)минут?? Это такое испытание нервов?

Как не крути - а отсутствие нормального 0800, или хотя бы мобильных телефонов горячки - это вечный позор Аллы.
Банк явно даёт понять, что они экономят на саппорте. Мало того - даже пытаются зарабатывать (платные звонки в калл).
Зато - кто-то отчитался, получил премию: закрыл линию для нищебродов, звонков стало в 10 раз меньше, сократил 90% студентов горячки.
Вечный позор

Ну как и у Цыгана, но там хоть быстро в Вайбере отвечают
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 19:33

  mustbe написав:отсутствие нормального 0800

Пофиг! Если вы не можете позвонить куда вам нужно - значит вы выбрали неправильный тарифный план у оператора :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 19:36

  mustbe написав:
  Annet_ написав:Ну, вот объясните, почему, если у Вашего банка нет нормального (бесплатного) дозвона в колл-центр, в чате ответа приходится ждать по 10 (!)минут?? Это такое испытание нервов?

Как не крути - а отсутствие нормального 0800, или хотя бы мобильных телефонов горячки - это вечный позор Аллы.
Банк явно даёт понять, что они экономят на саппорте. Мало того - даже пытаются зарабатывать (платные звонки в калл).
Зато - кто-то отчитался, получил премию: закрыл линию для нищебродов, звонков стало в 10 раз меньше, сократил 90% студентов горячки.
Вечный позор

Можно было хотя как абанк или приват делать перезвон
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 19:55

  Вкладчик1234 написав:Можно было хотя как абанк или приват делать перезвон

Зачем ???
Эдак придётся студентов в калл набирать. Учить их, платить им.
А так - всё просто: нет звонков - нет проблем.
Можно и дальше спокойно смузи пить )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 20:08

  Vorlon написав:
  mustbe написав:отсутствие нормального 0800

Пофиг! Если вы не можете позвонить куда вам нужно - значит вы выбрали неправильный тарифный план у оператора :)

Мне то - тоже пофиг.
Лучше расскажите про правильный выбор тарифа у опсоса всей многомиллионной армии клиентов Аллы
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 20:26

Re: Альфа-Банк

  Annet_ написав:в чате ответа приходится ждать по 10 (!)минут?? Это такое испытание нервов?

Это вам еще повезло, что после сообщения в чат моб. приложение алки не самоуничтожилось :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 20:40

Re: Альфа-Банк

  sens написав:По автоправам еще не дошли?
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 21:15

  Annet_ написав:в чате ответа приходится ждать по 10 (!)минут?? Это такое испытание нервов?

Вы лучше скажите, этот чат уже перестал прямо во время написания вопроса завершаться, потому что "вы слишком долго не проявляете активности"?
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