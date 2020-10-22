Нет, не перестал, вылетает.
Но Вы не волнуйтесь, альфа-специалисты - в курсе этой проблемы, активно работают над её исправлением.
Уже несколько лет )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 жов, 2020 21:32
Нет, не перестал, вылетает.
Но Вы не волнуйтесь, альфа-специалисты - в курсе этой проблемы, активно работают над её исправлением.
Уже несколько лет )
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