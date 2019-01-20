RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9037903890399040

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
173
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 21:32

  M-Audio написав:этот чат уже перестал прямо во время написания вопроса завершаться, потому что "вы слишком долго не проявляете активности"?

Нет, не перестал, вылетает.
Но Вы не волнуйтесь, альфа-специалисты - в курсе этой проблемы, активно работают над её исправлением.
Уже несколько лет )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4836
З нами з: 27.12.17
Подякував: 102 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 23:07

Re: Альфа-Банк

  M-Audio написав:Вы лучше скажите, этот чат уже перестал прямо во время написания вопроса завершаться, потому что "вы слишком долго не проявляете активности"?

Это еще можно пережить. Меня больше интересует вопрос, на андроиде 7 пофиксили самоуничтожение апликухи при попытке написать в чат ...
Kalgan
 
Повідомлень: 538
З нами з: 02.01.19
Подякував: 25 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9037903890399040
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Восток 1 ... 20, 21, 22
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 22:26
214 266750
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 жов, 2020 23:04
unlock
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4376, 4377, 4378
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
43779 5304397
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 жов, 2020 22:31
Вкладчик1234
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 735, 736, 737
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 14:30
7361 1657456
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 жов, 2020 22:13
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17617)
23.10.2020 00:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.