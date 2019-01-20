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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 жов, 2020 21:32
M-Audio написав:
этот чат уже перестал прямо во время написания вопроса завершаться, потому что "вы слишком долго не проявляете активности"?
Нет, не перестал, вылетает.
Но Вы не волнуйтесь, альфа-специалисты - в курсе этой проблемы, активно работают над её исправлением.
Уже несколько лет )
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mustbe
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Додано: Чет 22 жов, 2020 23:07
M-Audio написав:
Вы лучше скажите, этот чат уже перестал прямо во время написания вопроса завершаться, потому что "вы слишком долго не проявляете активности"?
Это еще можно пережить. Меня больше интересует вопрос, на андроиде 7 пофиксили самоуничтожение апликухи при попытке написать в чат ...
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Kalgan
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 01:23
Kalgan написав:
Это еще можно пережить. Меня больше интересует вопрос, на андроиде 7 пофиксили самоуничтожение апликухи при попытке написать в чат ...
Люди жаловались что поддержка долго отвечает, Альфа радикально решила этот вопрос)
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Adast
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