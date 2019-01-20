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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9037903890399040

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
173
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 21:32

  M-Audio написав:этот чат уже перестал прямо во время написания вопроса завершаться, потому что "вы слишком долго не проявляете активности"?

Нет, не перестал, вылетает.
Но Вы не волнуйтесь, альфа-специалисты - в курсе этой проблемы, активно работают над её исправлением.
Уже несколько лет )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 23:07

Re: Альфа-Банк

  M-Audio написав:Вы лучше скажите, этот чат уже перестал прямо во время написания вопроса завершаться, потому что "вы слишком долго не проявляете активности"?

Это еще можно пережить. Меня больше интересует вопрос, на андроиде 7 пофиксили самоуничтожение апликухи при попытке написать в чат ...
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 01:23

  Kalgan написав:Это еще можно пережить. Меня больше интересует вопрос, на андроиде 7 пофиксили самоуничтожение апликухи при попытке написать в чат ...

Люди жаловались что поддержка долго отвечает, Альфа радикально решила этот вопрос)
Adast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 06:15

  Vorlon написав:
  mustbe написав:отсутствие нормального 0800

Пофиг! Если вы не можете позвонить куда вам нужно - значит вы выбрали неправильный тарифный план у оператора :)
почитал и соглашусь,одни выбирают тарифы без АП и звонят на бесплатные 0800,у других(у меня) безлимитный сдма,но его потушили частично,опять смена финномера.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 08:14

Alfa_bank

Судя по инфо у вас на офсайте акционную рассрочку продлили до 31.12.2020, это верно?

Оформити розстрочку без комісії можливо в рамках акції до 31.12.2020 року
Востаннє редагувалось antey718 в П'ят 23 жов, 2020 08:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 08:14

  DjPavel написав:Alfa_Bank
Добрый день. Уже не первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. При выводе бонусов cash'u, выбираю одну карту (не кредитную), а бонусы всё равно зачисляет на другу (с которой производились расчеты). Профиксите, пожалуйста. Support предложил обновить приложение на последнюю версию, но у меня и так последняя из доступных в Маркете.

Добрый день. Есть такая проблема. Занимаемся решением. Вывод может быть совершен на карту, с которой была покупка.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 08:21

  antey718 написав:Alfa_bank

Судя по инфо у вас на офсайте акционную рассрочку продлили до 31.12.2020, это верно?

Оформити розстрочку без комісії можливо в рамках акції до 31.12.2020 року

Добрый день. Да.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:03

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, на странице платёжной карты RED забыли обновить информацию:
"Оплата частинами до 6 місяців
без переплат лише з 21.07 по 31.10 2020р."

Страницу открывал с мобильного телефона, если что ;)

  antey718 написав:Судя по инфо у вас на офсайте акционную рассрочку продлили до 31.12.2020
А где эту информацию разместили? На сайте разделы новостей и акций облазил — ничего. Даже в мобильном приложении этой новости нет :(
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MASolomko
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