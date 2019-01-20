Альфа-Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 жов, 2020 21:32
M-Audio написав:
этот чат уже перестал прямо во время написания вопроса завершаться, потому что "вы слишком долго не проявляете активности"?
Нет, не перестал, вылетает.
Но Вы не волнуйтесь, альфа-специалисты - в курсе этой проблемы, активно работают над её исправлением.
Уже несколько лет )
mustbe
Повідомлень: 4836
З нами з: 27.12.17
Подякував: 102 раз.
Подякували: 434 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 22 жов, 2020 23:07
M-Audio написав:
Вы лучше скажите, этот чат уже перестал прямо во время написания вопроса завершаться, потому что "вы слишком долго не проявляете активности"?
Это еще можно пережить. Меня больше интересует вопрос, на андроиде 7 пофиксили самоуничтожение апликухи при попытке написать в чат ...
Kalgan
Повідомлень: 540
З нами з: 02.01.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 64 раз.
Профіль
Додано: П'ят 23 жов, 2020 01:23
Kalgan написав:
Это еще можно пережить. Меня больше интересует вопрос, на андроиде 7 пофиксили самоуничтожение апликухи при попытке написать в чат ...
Люди жаловались что поддержка долго отвечает, Альфа радикально решила этот вопрос)
Adast
Повідомлень: 205
З нами з: 04.06.20
Подякував: 106 раз.
Подякували: 10 раз.
Профіль
Додано: П'ят 23 жов, 2020 06:15
Vorlon написав: mustbe написав:
отсутствие нормального 0800
Пофиг! Если вы не можете позвонить куда вам нужно - значит вы выбрали неправильный тарифный план у оператора
почитал и соглашусь,одни выбирают тарифы без АП и звонят на бесплатные 0800,у других(у меня) безлимитный сдма,но его потушили частично,опять смена финномера.
никому не верю
sens
Повідомлень: 12408
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 720 раз.
Профіль
Додано: П'ят 23 жов, 2020 08:14
Alfa_bank
Судя по инфо у вас на офсайте акционную рассрочку продлили до 31.12.2020, это верно?
Оформити розстрочку без комісії можливо в рамках акції до 31.12.2020 року
Востаннє редагувалось
antey718
в П'ят 23 жов, 2020 08:15, всього редагувалось 1 раз.
antey718
Повідомлень: 535
З нами з: 03.08.13
Подякував: 26 раз.
Подякували: 79 раз.
Профіль
Додано: П'ят 23 жов, 2020 08:14
DjPavel написав: Alfa_Bank
Добрый день. Уже не первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. При выводе бонусов cash'u, выбираю одну карту (не кредитную), а бонусы всё равно зачисляет на другу (с которой производились расчеты). Профиксите, пожалуйста. Support предложил обновить приложение на последнюю версию, но у меня и так последняя из доступных в Маркете.
Добрый день. Есть такая проблема. Занимаемся решением. Вывод может быть совершен на карту, с которой была покупка.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 9537
З нами з: 18.02.13
Подякував: 89 раз.
Подякували: 860 раз.
Профіль
1
1
Додано: П'ят 23 жов, 2020 08:21
antey718 написав: Alfa_bank
Судя по инфо у вас на офсайте акционную рассрочку продлили до 31.12.2020, это верно?
Оформити розстрочку без комісії можливо в рамках акції до 31.12.2020 року
Добрый день. Да.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 9537
З нами з: 18.02.13
Подякував: 89 раз.
Подякували: 860 раз.
Профіль
1
1
Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:03
Alfa_Bank, на
странице платёжной карты RED
забыли обновить информацию:
"Оплата частинами до 6 місяців без переплат лише з 21.07 по 31.10 2020р."
Страницу открывал с мобильного телефона, если что
antey718 написав:
Судя по инфо у вас на офсайте акционную рассрочку продлили до 31.12.2020
А где эту информацию разместили? На сайте разделы новостей и акций облазил — ничего. Даже в мобильном приложении этой новости нет
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Повідомлень: 2562
З нами з: 08.03.18
Подякував: 257 раз.
Подякували: 370 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
43780
5304921
214
266819
7361
1657569