ух ты, полезно с утра заглянуть
а до 31.12 только для ред-а?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:53
Re: Альфа-Банк
Alfa_Bank, и передайте Полине, что в
"Оформити розстрочку без комісії можливо в рамках акції до 31.12.2020 року"
надо исправить или так:
"Оформити розстрочку без комісії можливо в рамках акції до 31.12.2020"
или так:
"Оформити розстрочку без комісії можливо в рамках акції до 31 грудня 2020 року"
ps Кстати, на
"Оплата частинами до 6 місяців
без переплат лише з 21 липня по 31 грудня 2020 р."
Востаннє редагувалось MASolomko в П'ят 23 жов, 2020 10:23, всього редагувалось 1 раз.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:53
Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:06
Re: Альфа-Банк
исправьте декабрь на грудень
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:24
Re: Альфа-Банк
velvet, спасибо. Исправил
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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