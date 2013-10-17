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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9038903990409041

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
173
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:45

ух ты, полезно с утра заглянуть :)
а до 31.12 только для ред-а?
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:53

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, и передайте Полине, что в её статье выделенный момент полужирным начертанием:
"Оформити розстрочку без комісії можливо в рамках акції до 31.12.2020 року"

надо исправить или так:
"Оформити розстрочку без комісії можливо в рамках акції до 31.12.2020"

или так:
"Оформити розстрочку без комісії можливо в рамках акції до 31 грудня 2020 року"

ps Кстати, на указанной странице выше ошибка аналогичная. Текст лучше представить в редакции:
"Оплата частинами до 6 місяців
без переплат лише з 21 липня по 31 грудня 2020 р."
Востаннє редагувалось MASolomko в П'ят 23 жов, 2020 10:23, всього редагувалось 1 раз.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:53

  v57 написав:ух ты, полезно с утра заглянуть :)
а до 31.12 только для ред-а?

Добрый день. Для всех КК.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:06

Re: Альфа-Банк

  MASolomko написав:Оформити розстрочку без комісії можливо в рамках акції до 31 декабря 2020 року"

исправьте декабрь на грудень
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velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:24

Re: Альфа-Банк

velvet, спасибо. Исправил :)
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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