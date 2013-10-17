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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:45
ух ты, полезно с утра заглянуть
а до 31.12 только для ред-а?
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v57
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:53
Alfa_Bank, и передайте Полине, что в её статье
выделенный момент полужирным начертанием:"Оформити розстрочку без комісії можливо в рамках акції до 31.12.2020 року"
надо исправить или так:"Оформити розстрочку без комісії можливо в рамках акції до 31.12.2020"
или так:"Оформити розстрочку без комісії можливо в рамках акції до 31 грудня 2020 року"
ps Кстати, на указанной странице выше
ошибка аналогичная. Текст лучше представить в редакции:"Оплата частинами до 6 місяців
без переплат лише з 21 липня по 31 грудня 2020 р."
Востаннє редагувалось MASolomko
в П'ят 23 жов, 2020 10:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:53
v57 написав:
ух ты, полезно с утра заглянуть
а до 31.12 только для ред-а?
Добрый день. Для всех КК.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:06
MASolomko написав:
Оформити розстрочку без комісії можливо в рамках акції до 31 декабря 2020 року"
исправьте декабрь на грудень
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velvet
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:24
velvet, спасибо. Исправил
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MASolomko
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:29
Alfa_Bank, это только у меня пополнение-снятие депо Сберегательный пишет Ошибка сервиса и не работает?
Посмотрите пожалуйста, что случилось...
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gav
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:32
gav написав:
Alfa_Bank, это только у меня пополнение-снятие депо Сберегательный пишет Ошибка сервиса и не работает?
Посмотрите пожалуйста, что случилось...
Добрый день. Сервис работает, попробуйте перезайти и повторить.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:56
gav написав:Alfa_Bank
хорошо ж Вам отвечают "специалисты"
что-то заработало, снятие проходит... пусть еще пополняшку починят...
Попробуйте сумму разбить на несколько частей. Если не получится, напишите данные о браузере.
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:05
Alfa_Bank
спасибо, заработало, в той же сессии, в том же браузере
"специалистам" по брехливым ответам большой привет!
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gav
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