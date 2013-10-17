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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:07
Alfa_Bank написав: v57 написав:
ух ты, полезно с утра заглянуть
а до 31.12 только для ред-а?
Добрый день. Для всех КК.
Просто отлично!
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:23
gav написав:Alfa_Bank
спасибо, заработало, в той же сессии, в том же браузере
"специалистам" по брехливым ответам большой привет!
да нее
такое часто бывает при плохой связи (1..2 палки у 4Г
)
бывает достаточно просто покрутиться на месте
и со 2..3й попытки все проходит
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:46
Annet_ написав:Alfa_Bank
Уважаемый представитель!
Ну, вот объясните, почему, если у Вашего банка нет нормального (бесплатного) дозвона в колл-центр, в чате ответа приходится ждать по 10 (!)минут?? Это такое испытание нервов? Сегодня в магазине плачу картой Вашего банка, оба чека аннулированы (у продавца), от Банка приходят 3 СМС: списание-возврат-списание. По второму списанию возврата нет. Пишу в чат (т.к. звонить с мобильного на гор.линию - покупка выйдет "золотой"). Ожидание ответа в чате - 10 (!!!) минут. Я думала, у Вас там только в полдвенадцатого все спят (хотя вроде "поддержка" круглосуточная, но чтобы в 16:30)! Ну, и толку от Вашей поддержки? Мальчик Валерий усиленно мне доказывает, что сумма списана, более того, добавляет - "прошла по балансу"!!! Ну, Вы хоть поясните Вашей поддержке разницу между "списанием" и "блокировкой". Потом предлагает мне ждать от 2 до 10 дней (напоминаю, что я нахожусь в магазине, и товар забрать не могу). От безысходности звоним уже непосредственно на гор. линию. Там тоже продолжают доказывать, что сумма списана, и ждите, мол, 2-10 дней возврат. Делать нечего - оставляю товар, выхожу из магазина, ухожу. Смотрю, приходит СМС о возврате суммы (по времени - сразу после разговора с т.н. "поддержкой"). Ну, и как это называется?
Уважаемый представитель!
Вы проигонорировали мое сообщение, хотя обращалась я именно к Вам.
Вопрос № 1: Почему ответов поддержки нужно ожидать в чате по 10 минут?
Вопрос № 2: Кто понесет ответственность за то, что я не смогла расплатиться картой Вашего банка, в поддержке мне дали неверный ответ, и, как следствие, я осталась без товара?
Заранее спасибо за ответы!
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