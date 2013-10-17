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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9039904090419042

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
173
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:07

  Alfa_Bank написав:
  v57 написав:ух ты, полезно с утра заглянуть :)
а до 31.12 только для ред-а?

Добрый день. Для всех КК.

Просто отлично!
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:23

  gav написав:Alfa_Bank спасибо, заработало, в той же сессии, в том же браузере :)
"специалистам" по брехливым ответам большой привет!

да нее
такое часто бывает при плохой связи (1..2 палки у 4Г :))
бывает достаточно просто покрутиться на месте
и со 2..3й попытки все проходит :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:46

  Annet_ написав:Alfa_Bank
Уважаемый представитель!
Ну, вот объясните, почему, если у Вашего банка нет нормального (бесплатного) дозвона в колл-центр, в чате ответа приходится ждать по 10 (!)минут?? Это такое испытание нервов? Сегодня в магазине плачу картой Вашего банка, оба чека аннулированы (у продавца), от Банка приходят 3 СМС: списание-возврат-списание. По второму списанию возврата нет. Пишу в чат (т.к. звонить с мобильного на гор.линию - покупка выйдет "золотой"). Ожидание ответа в чате - 10 (!!!) минут. Я думала, у Вас там только в полдвенадцатого все спят (хотя вроде "поддержка" круглосуточная, но чтобы в 16:30)! Ну, и толку от Вашей поддержки? Мальчик Валерий усиленно мне доказывает, что сумма списана, более того, добавляет - "прошла по балансу"!!! Ну, Вы хоть поясните Вашей поддержке разницу между "списанием" и "блокировкой". Потом предлагает мне ждать от 2 до 10 дней (напоминаю, что я нахожусь в магазине, и товар забрать не могу). От безысходности звоним уже непосредственно на гор. линию. Там тоже продолжают доказывать, что сумма списана, и ждите, мол, 2-10 дней возврат. Делать нечего - оставляю товар, выхожу из магазина, ухожу. Смотрю, приходит СМС о возврате суммы (по времени - сразу после разговора с т.н. "поддержкой"). Ну, и как это называется? :twisted:

Уважаемый представитель!
Вы проигонорировали мое сообщение, хотя обращалась я именно к Вам.
Вопрос № 1: Почему ответов поддержки нужно ожидать в чате по 10 минут?
Вопрос № 2: Кто понесет ответственность за то, что я не смогла расплатиться картой Вашего банка, в поддержке мне дали неверный ответ, и, как следствие, я осталась без товара?
Заранее спасибо за ответы!
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
Annet_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:49

  Annet_ написав:
  Annet_ написав:Alfa_Bank
Уважаемый представитель!
Ну, вот объясните, почему, если у Вашего банка нет нормального (бесплатного) дозвона в колл-центр, в чате ответа приходится ждать по 10 (!)минут?? Это такое испытание нервов? Сегодня в магазине плачу картой Вашего банка, оба чека аннулированы (у продавца), от Банка приходят 3 СМС: списание-возврат-списание. По второму списанию возврата нет. Пишу в чат (т.к. звонить с мобильного на гор.линию - покупка выйдет "золотой"). Ожидание ответа в чате - 10 (!!!) минут. Я думала, у Вас там только в полдвенадцатого все спят (хотя вроде "поддержка" круглосуточная, но чтобы в 16:30)! Ну, и толку от Вашей поддержки? Мальчик Валерий усиленно мне доказывает, что сумма списана, более того, добавляет - "прошла по балансу"!!! Ну, Вы хоть поясните Вашей поддержке разницу между "списанием" и "блокировкой". Потом предлагает мне ждать от 2 до 10 дней (напоминаю, что я нахожусь в магазине, и товар забрать не могу). От безысходности звоним уже непосредственно на гор. линию. Там тоже продолжают доказывать, что сумма списана, и ждите, мол, 2-10 дней возврат. Делать нечего - оставляю товар, выхожу из магазина, ухожу. Смотрю, приходит СМС о возврате суммы (по времени - сразу после разговора с т.н. "поддержкой"). Ну, и как это называется? :twisted:

Уважаемый представитель!
Вы проигонорировали мое сообщение, хотя обращалась я именно к Вам.
Вопрос № 1: Почему ответов поддержки нужно ожидать в чате по 10 минут?
Вопрос № 2: Кто понесет ответственность за то, что я не смогла расплатиться картой Вашего банка, в поддержке мне дали неверный ответ, и, как следствие, я осталась без товара?
Заранее спасибо за ответы!

Добрый день. Сообщения ваше видела, конечно. И сразу отправила на уточнение. Чтоб не быть голословной, отвечу после получения информации.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:08

Alfa_Bank
Спасибо, жду.
Могу предоставить скрины чата и СМС сообщений, при необходимости.
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
Annet_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:09

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  gav написав:Alfa_Bank, это только у меня пополнение-снятие депо Сберегательный пишет Ошибка сервиса и не работает?
Посмотрите пожалуйста, что случилось...

Добрый день. Сервис работает, попробуйте перезайти и повторить.
Та же проблема. Когда исправите?
Menwyy
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