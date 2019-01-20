Уважаемый представитель!Ну, вот объясните, почему, если у Вашего банка нет нормального (бесплатного) дозвона в колл-центр, в чате ответа приходится ждать по 10 (!)минут?? Это такое испытание нервов? Сегодня в магазине плачу картой Вашего банка, оба чека аннулированы (у продавца), от Банка приходят 3 СМС: списание-возврат-списание. По второму списанию возврата нет. Пишу в чат (т.к. звонить с мобильного на гор.линию - покупка выйдет "золотой"). Ожидание ответа в чате - 10 (!!!) минут. Я думала, у Вас там только в полдвенадцатого все спят (хотя вроде "поддержка" круглосуточная, но чтобы в 16:30)! Ну, и толку от Вашей поддержки? Мальчик Валерий усиленно мне доказывает, что сумма списана, более того, добавляет - "прошла по балансу"!!! Ну, Вы хоть поясните Вашей поддержке разницу между "списанием" и "блокировкой". Потом предлагает мне ждать от 2 до 10 дней (напоминаю, что я нахожусь в магазине, и товар забрать не могу). От безысходности звоним уже непосредственно на гор. линию. Там тоже продолжают доказывать, что сумма списана, и ждите, мол, 2-10 дней возврат. Делать нечего - оставляю товар, выхожу из магазина, ухожу. Смотрю, приходит СМС о возврате суммы (по времени - сразу после разговора с т.н. "поддержкой"). Ну, и как это называется?