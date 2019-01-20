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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9040904190429043>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
173
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:46

  Annet_ написав:Alfa_Bank
Уважаемый представитель!
Ну, вот объясните, почему, если у Вашего банка нет нормального (бесплатного) дозвона в колл-центр, в чате ответа приходится ждать по 10 (!)минут?? Это такое испытание нервов? Сегодня в магазине плачу картой Вашего банка, оба чека аннулированы (у продавца), от Банка приходят 3 СМС: списание-возврат-списание. По второму списанию возврата нет. Пишу в чат (т.к. звонить с мобильного на гор.линию - покупка выйдет "золотой"). Ожидание ответа в чате - 10 (!!!) минут. Я думала, у Вас там только в полдвенадцатого все спят (хотя вроде "поддержка" круглосуточная, но чтобы в 16:30)! Ну, и толку от Вашей поддержки? Мальчик Валерий усиленно мне доказывает, что сумма списана, более того, добавляет - "прошла по балансу"!!! Ну, Вы хоть поясните Вашей поддержке разницу между "списанием" и "блокировкой". Потом предлагает мне ждать от 2 до 10 дней (напоминаю, что я нахожусь в магазине, и товар забрать не могу). От безысходности звоним уже непосредственно на гор. линию. Там тоже продолжают доказывать, что сумма списана, и ждите, мол, 2-10 дней возврат. Делать нечего - оставляю товар, выхожу из магазина, ухожу. Смотрю, приходит СМС о возврате суммы (по времени - сразу после разговора с т.н. "поддержкой"). Ну, и как это называется? :twisted:

Уважаемый представитель!
Вы проигонорировали мое сообщение, хотя обращалась я именно к Вам.
Вопрос № 1: Почему ответов поддержки нужно ожидать в чате по 10 минут?
Вопрос № 2: Кто понесет ответственность за то, что я не смогла расплатиться картой Вашего банка, в поддержке мне дали неверный ответ, и, как следствие, я осталась без товара?
Заранее спасибо за ответы!
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
Annet_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:49

  Annet_ написав:
  Annet_ написав:Alfa_Bank
Уважаемый представитель!
Ну, вот объясните, почему, если у Вашего банка нет нормального (бесплатного) дозвона в колл-центр, в чате ответа приходится ждать по 10 (!)минут?? Это такое испытание нервов? Сегодня в магазине плачу картой Вашего банка, оба чека аннулированы (у продавца), от Банка приходят 3 СМС: списание-возврат-списание. По второму списанию возврата нет. Пишу в чат (т.к. звонить с мобильного на гор.линию - покупка выйдет "золотой"). Ожидание ответа в чате - 10 (!!!) минут. Я думала, у Вас там только в полдвенадцатого все спят (хотя вроде "поддержка" круглосуточная, но чтобы в 16:30)! Ну, и толку от Вашей поддержки? Мальчик Валерий усиленно мне доказывает, что сумма списана, более того, добавляет - "прошла по балансу"!!! Ну, Вы хоть поясните Вашей поддержке разницу между "списанием" и "блокировкой". Потом предлагает мне ждать от 2 до 10 дней (напоминаю, что я нахожусь в магазине, и товар забрать не могу). От безысходности звоним уже непосредственно на гор. линию. Там тоже продолжают доказывать, что сумма списана, и ждите, мол, 2-10 дней возврат. Делать нечего - оставляю товар, выхожу из магазина, ухожу. Смотрю, приходит СМС о возврате суммы (по времени - сразу после разговора с т.н. "поддержкой"). Ну, и как это называется? :twisted:

Уважаемый представитель!
Вы проигонорировали мое сообщение, хотя обращалась я именно к Вам.
Вопрос № 1: Почему ответов поддержки нужно ожидать в чате по 10 минут?
Вопрос № 2: Кто понесет ответственность за то, что я не смогла расплатиться картой Вашего банка, в поддержке мне дали неверный ответ, и, как следствие, я осталась без товара?
Заранее спасибо за ответы!

Добрый день. Сообщения ваше видела, конечно. И сразу отправила на уточнение. Чтоб не быть голословной, отвечу после получения информации.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:08

Alfa_Bank
Спасибо, жду.
Могу предоставить скрины чата и СМС сообщений, при необходимости.
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
Annet_
 
Повідомлень: 386
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:09

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  gav написав:Alfa_Bank, это только у меня пополнение-снятие депо Сберегательный пишет Ошибка сервиса и не работает?
Посмотрите пожалуйста, что случилось...

Добрый день. Сервис работает, попробуйте перезайти и повторить.
Та же проблема. Когда исправите?
Menwyy
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:48

  Menwyy написав:Та же проблема. Когда исправите?

Добрый день. Не вижу у вас неуспешных операций. Напишите детали в ЛС.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:24

Списанная комиссия

Уважаемая представитель, Надежда только на вашу адекватность и помощь. 22/10 мною проведена была покупка через олх доставку, так вышло что сразу я ее и отменил. Сделал все это я через карту максимум наличку, соответственно комиссии за перевод быть не должно. И как же я удивился когда увидел сегодня 710 гривен комиссии. Объяснили это внутренним протоколом списания платежей и тем что сегодня в один день у меня списался вчерашний перевод и зачислился возврат от олх, но так как зачисление проводят раньше списание то деньги у меня на счету оказались раньше, чем списались. Соответственно они перед списание считались как личными и была применена комиссия 4%+20грн. Ситуация идиотская поскольку клиента заставляют заплатить комиссию за фактическое отсутсвие оборота средств на карте, просто по факту идиотской проработки вашего регламента, о котором клиент вообще не должен, по хорошему, знать. Прошу помочь вернуть комиссию и показать клиентоориентированность.
igor9227
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:32

  igor9227 написав:Уважаемая представитель, Надежда только на вашу адекватность и помощь. 22/10 мною проведена была покупка через олх доставку, так вышло что сразу я ее и отменил. Сделал все это я через карту максимум наличку, соответственно комиссии за перевод быть не должно. И как же я удивился когда увидел сегодня 710 гривен комиссии. Объяснили это внутренним протоколом списания платежей и тем что сегодня в один день у меня списался вчерашний перевод и зачислился возврат от олх, но так как зачисление проводят раньше списание то деньги у меня на счету оказались раньше, чем списались. Соответственно они перед списание считались как личными и была применена комиссия 4%+20грн. Ситуация идиотская поскольку клиента заставляют заплатить комиссию за фактическое отсутсвие оборота средств на карте, просто по факту идиотской проработки вашего регламента, о котором клиент вообще не должен, по хорошему, знать. Прошу помочь вернуть комиссию и показать клиентоориентированность.

Добрый день. В работе.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:37

ну хоть знач.слова проводка знать не помешало бы
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:41

Re: Альфа-Банк

Могу вам провести лекцию на этот счёт, как бывший сотрудник Альфа банка и не только.
igor9227
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:47

спс за лекцию, но
как грил ввл-
результат на табло
и рыдаю не я, а лектор
v57
 
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