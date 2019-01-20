Annet_ написав:Alfa_Bank Уважаемый представитель! Ну, вот объясните, почему, если у Вашего банка нет нормального (бесплатного) дозвона в колл-центр, в чате ответа приходится ждать по 10 (!)минут?? Это такое испытание нервов? Сегодня в магазине плачу картой Вашего банка, оба чека аннулированы (у продавца), от Банка приходят 3 СМС: списание-возврат-списание. По второму списанию возврата нет. Пишу в чат (т.к. звонить с мобильного на гор.линию - покупка выйдет "золотой"). Ожидание ответа в чате - 10 (!!!) минут. Я думала, у Вас там только в полдвенадцатого все спят (хотя вроде "поддержка" круглосуточная, но чтобы в 16:30)! Ну, и толку от Вашей поддержки? Мальчик Валерий усиленно мне доказывает, что сумма списана, более того, добавляет - "прошла по балансу"!!! Ну, Вы хоть поясните Вашей поддержке разницу между "списанием" и "блокировкой". Потом предлагает мне ждать от 2 до 10 дней (напоминаю, что я нахожусь в магазине, и товар забрать не могу). От безысходности звоним уже непосредственно на гор. линию. Там тоже продолжают доказывать, что сумма списана, и ждите, мол, 2-10 дней возврат. Делать нечего - оставляю товар, выхожу из магазина, ухожу. Смотрю, приходит СМС о возврате суммы (по времени - сразу после разговора с т.н. "поддержкой"). Ну, и как это называется?
Уважаемый представитель! Вы проигонорировали мое сообщение, хотя обращалась я именно к Вам. Вопрос № 1: Почему ответов поддержки нужно ожидать в чате по 10 минут? Вопрос № 2: Кто понесет ответственность за то, что я не смогла расплатиться картой Вашего банка, в поддержке мне дали неверный ответ, и, как следствие, я осталась без товара? Заранее спасибо за ответы!
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Annet_ написав:Alfa_Bank Уважаемый представитель! Ну, вот объясните, почему, если у Вашего банка нет нормального (бесплатного) дозвона в колл-центр, в чате ответа приходится ждать по 10 (!)минут?? Это такое испытание нервов? Сегодня в магазине плачу картой Вашего банка, оба чека аннулированы (у продавца), от Банка приходят 3 СМС: списание-возврат-списание. По второму списанию возврата нет. Пишу в чат (т.к. звонить с мобильного на гор.линию - покупка выйдет "золотой"). Ожидание ответа в чате - 10 (!!!) минут. Я думала, у Вас там только в полдвенадцатого все спят (хотя вроде "поддержка" круглосуточная, но чтобы в 16:30)! Ну, и толку от Вашей поддержки? Мальчик Валерий усиленно мне доказывает, что сумма списана, более того, добавляет - "прошла по балансу"!!! Ну, Вы хоть поясните Вашей поддержке разницу между "списанием" и "блокировкой". Потом предлагает мне ждать от 2 до 10 дней (напоминаю, что я нахожусь в магазине, и товар забрать не могу). От безысходности звоним уже непосредственно на гор. линию. Там тоже продолжают доказывать, что сумма списана, и ждите, мол, 2-10 дней возврат. Делать нечего - оставляю товар, выхожу из магазина, ухожу. Смотрю, приходит СМС о возврате суммы (по времени - сразу после разговора с т.н. "поддержкой"). Ну, и как это называется?
Уважаемый представитель! Вы проигонорировали мое сообщение, хотя обращалась я именно к Вам. Вопрос № 1: Почему ответов поддержки нужно ожидать в чате по 10 минут? Вопрос № 2: Кто понесет ответственность за то, что я не смогла расплатиться картой Вашего банка, в поддержке мне дали неверный ответ, и, как следствие, я осталась без товара? Заранее спасибо за ответы!
Добрый день. Сообщения ваше видела, конечно. И сразу отправила на уточнение. Чтоб не быть голословной, отвечу после получения информации.
Уважаемая представитель, Надежда только на вашу адекватность и помощь. 22/10 мною проведена была покупка через олх доставку, так вышло что сразу я ее и отменил. Сделал все это я через карту максимум наличку, соответственно комиссии за перевод быть не должно. И как же я удивился когда увидел сегодня 710 гривен комиссии. Объяснили это внутренним протоколом списания платежей и тем что сегодня в один день у меня списался вчерашний перевод и зачислился возврат от олх, но так как зачисление проводят раньше списание то деньги у меня на счету оказались раньше, чем списались. Соответственно они перед списание считались как личными и была применена комиссия 4%+20грн. Ситуация идиотская поскольку клиента заставляют заплатить комиссию за фактическое отсутсвие оборота средств на карте, просто по факту идиотской проработки вашего регламента, о котором клиент вообще не должен, по хорошему, знать. Прошу помочь вернуть комиссию и показать клиентоориентированность.
igor9227 написав:Уважаемая представитель, Надежда только на вашу адекватность и помощь. 22/10 мною проведена была покупка через олх доставку, так вышло что сразу я ее и отменил. Сделал все это я через карту максимум наличку, соответственно комиссии за перевод быть не должно. И как же я удивился когда увидел сегодня 710 гривен комиссии. Объяснили это внутренним протоколом списания платежей и тем что сегодня в один день у меня списался вчерашний перевод и зачислился возврат от олх, но так как зачисление проводят раньше списание то деньги у меня на счету оказались раньше, чем списались. Соответственно они перед списание считались как личными и была применена комиссия 4%+20грн. Ситуация идиотская поскольку клиента заставляют заплатить комиссию за фактическое отсутсвие оборота средств на карте, просто по факту идиотской проработки вашего регламента, о котором клиент вообще не должен, по хорошему, знать. Прошу помочь вернуть комиссию и показать клиентоориентированность.